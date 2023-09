Arno Hagedorn fuhr Tausende Kilometer mit seinem Mofa von Breitenbach/H. zum Nordkap

Von: Daniel Göbel

Es geht los: Arno Hagedorn startete am 1. Juli mit seinem Mofa – einer Hercules Prima 5s, Baujahr 1980 – auf seine Reise zum Nordkap. © Arno Hagedorn/privat

Breitenbach/H. – Insgesamt 3294 Kilometer liegen zwischen Breitenbach am Herzberg und dem Nordkap. Arno Hagedorn hat sich einen Traum erfüllt und diese Strecke mit seinem Mofa zurückgelegt – einer Hercules Prima 5s, Baujahr 1980. „Es war eine unvergessliche Reise mit vielen Abenteuern und Herausforderungen“, sagt der 59-Jährige.

Hagedorn ist seit jeher begeisterter Motorradfahrer. Das musste er allerdings 2009 aufgeben, da er an der Wirbelsäulenerkrankung Morbus Bechterew leidet, was seine Bewegungsfähigkeit stark einschränkt. Seine Söhne kamen dann mit dem Wunsch eines Mofas zu ihm. „Ich habe dann gleich zwei Mofas angeschafft und zurechtgemacht“, berichtet Hagedorn, der 2017 eine erste längere Tour nach Mailand unternimmt. „Das hat alles super geklappt. Also habe ich mir gedacht, wenn ich die 800 Kilometer bis nach Mailand schaffe, dann geht es auch noch weiter.“

Dank der Coronazeit hat Hagedorn anschließend Zeit, seine Reise zum Nordkap vorzubereiten. Dazu musste nicht nur die Maschine auf Vordermann gebracht werden. Hagedorn rechnete sich auch aus, wie viele Tage er unterwegs sein wird, welche Strecken er fahren will, wo es Campingplätze zum Übernachten gibt, klärte versicherungstechnische Fragen und wie er sein Gepäck mit gut 30 Kilo transportiert, wofür er das Mofa schließlich mit einem Anhänger aufrüstet.

Voller Vorfreude startet die Reise dann Anfang Juli. Durch das Beisetal geht es über Kirchheim nach Spangenberg und weiter nach Hessisch Lichtenau und Göttingen. In Northeim angekommen, ist das Tagesziel erreicht, berichtet der 59-Jährige, der im Schnitt etwa 210 Kilometer pro Tag zurücklegt. Schon am dritten Tag der Reise erreicht Hagedorn Travemünde, wo es auf die Fähre geht und er eine ruhige Nacht in einer Koje verbringt.

In Schweden angekommen, genießt Hagedorn zunächst das Stadtgetümmel von Malmö. „Das Schöne an Schweden ist, dass die viel Platz haben, und so bauen sie die Straßen auch mit Radwegen. Auf denen stehen Schilder mit der Aufschrift Ej Moped, also „Auch Mofas“, erläutert Arno Hagedorn begeistert.

Einsam habe er sich während seiner Reise nie gefüllt, erinnert sich Hagedorn, ganz im Gegenteil. „Auf den Campingplätzen und in den Jugendherbergen lernt man Menschen aus allen Herren Ländern kennen. In Hässleholm zeigte der Herbergsvater einem Gast mein Mofa. Es stellte sich heraus, dass er aus Hannover kommt und hier ein Haus besitzt. Das witzige ist, dass er acht Jahre in Niederjossa bei Forstmaschinen Nuhn gearbeitet hat. Wir haben also noch ein paar Benzingespräche geführt und er hat mich für den Rückweg in sein Haus eingeladen“, berichtet Hagedorn.

Dass auf solch einer Abenteuerreise immer auch etwas schief gehen kann, musste Hagedorn schon bald feststellen. Nach fünf gefahrenen Kilometern macht es plötzlich einen Knall und das Mofa bleibt stehen. Seine Erkenntnis des Tages: „Tanke in Schweden nie E10, denn da bleibt das Mofa stehen.“ Während seiner Reise erfährt Hagedorn viel Unterstützung durch seine Familie, ohne die das Abenteuer nicht möglich gewesen wäre. So stand ihm seine Frau Katja besonders in der Vorbereitungszeit zur Seite, seine drei Söhne kümmerten sich um die Dokumentation der Reise auf einer eigenen Website und die beiden Töchter schickten liebe Grüße zur mentalen Unterstützung. „Einmal hatte ich auch einen Kolbenfresser. Da musste meine Frau per Express zwei Ersatzzylinder nach Schweden schicken, was zum Glück hervorragend geklappt hat“, sagt Hagedorn.

Nach 20 Tagen durch Schweden erreicht der 59-Jährige schließlich Finnland. „Die Natur ist hier ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Der Wald ist voll mit kleinen Bäumen, denn die wachsen dort oben nicht so schnell. Sie haben auch weniger Zeit zum Heranwachsen, da der Sommer ziemlich kurz ist.“ Die Fahrt durch die finnische Hochebene ist aber nicht von langer Dauer, da ist Hagedorn schon in Norwegen angekommen – bei strömenden Regen. „Vor lauter Zittern konnte ich das Lenkrad kaum halten. Ein Campingplatzschild prangte mir entgegen und ich habe beschlossen, für heute abzubrechen“, berichtet Hagedorn in seinem Tagebuch. Solche Dinge hätten ihm die Reise aber nicht vermiesen können. „Ich hatte ja keinen Zeitdruck und habe mich einfach über jeden Tag gefreut, an dem das Mofa gelaufen ist.“

Zu diesem Zeitpunkt hat Hagedorn sein Ziel fast erreicht. Noch sind es 235 Kilometer bis ins Basislager vom Nordkap, die er an einem Tag zurücklegen will. Die Tour führt durch die Norwegische Hochebene, dass heißt sehr lange gerade Straßen und weit und breit keine Bäume und Sträucher in Sicht. Nach der Hochebene beginnt die Tunnelzone. Im Tunnel unterhalb des Meeresspiegels wird Hagedorn dann doch mulmig zumute. „Ich flehe mein Mofa an, halte durch, sonst sind wir verloren.“

Etwa zehn Kilometer vor dem Nordkap sieht Hagedorn die Hand vor Augen nicht mehr und es beginnt zu regnen. Die Temperatur ist bereits auf zwei Grad gefallen. „Ich gehe aber trotzdem nicht ins Kino, sondern sofort raus zum Heiligen Gral“ – dem Globus. Sein Ziel ist damit erreicht. Allerdings bleibt noch die Rückreise, die der 59-Jährige nun vor sich hat. Die führte ihn über Oslo und über andere Strecken, die etwas einfacher zu fahren gewesen seien. Ein Ziel wollte Arno Hagedorn nämlich noch einhalten: Pünktlich zum Geburtstag seiner Töchter wieder zuhause zu sein – was ihm auch gelang. (Daniel Göbel)