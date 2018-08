Atomangriff: Mahnwache der Friedensinitiative in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld. Zur Mahnwache im Gedenken an den Atomangriff in Japan vor 73 Jahren hatte die Friedensinitiative Hersfeld-Rotenburg an den Hersfelder Lullusbrunnen eingeladen.

Vor 73 Jahren, am 6. und 9. August, wurden die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki von amerikanischen Atombomben zerstört. Mehr als 100.000 Menschen starben sofort, bis heute leiden immer noch viele Japaner an den Spätfolgen des Atomangriffs.

Zum Gedenken an die Opfer hatte die Friedensinitiative Hersfeld-Rotenburg auch in diesem Jahr wieder zu einer Mahnwache am Lullusbrunnen in Bad Hersfeld und danach zu einem Friedenskonzert mit der koreanischen Pianistin You Kyong Kim in das Lutherhaus eingenladen.

Nur eine Handvoll Aufrechter war dem Ruf der Friedensbewegung gefolgt, obwohl die atomare Bedrohung auch heute weiter besteht. „Die Botschaft lautet weiterhin: Das darf nie wieder passieren“, mahnte Dr. Wolfgang Thon, der Vorsitzende der Friedensinitiative. Er appellierte an Bad Hersfelds Bürgermeister Thomas Fehling, sich wie viele anderer seiner Amtskollegen der Initiative „Mayors of Peace“ anzuschließen, die vom Bürgermeister von Hiroshima gegründet wurde und die weltweite Ächtung der Atomwaffen zum Ziel hat.

Der Kinderarzt Lucas Sichardt von Klinikum erinnert in seinem Redebeitrag daran, dass Deutschland, anders als 127 andere Staaten, nicht den von der UN im Juli 2017 beschlossenen Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet habe. Grund sei die „nukleare Teilhabe“ von Deutschland, denn in einem Depot in Büchel in Rheinland-Pfalz würden weiterhin Atomwaffen auf deutschem Boden gelagert. Es sei unhaltbar, dass Deutschland den Vertrag nicht unterschrieben habe. Deshalb „wollen wir ein Signal an die Politik senden“, sagte Sichardt.

An das alte Motto der Friedensbewegung „Frieden schaffen ohne Waffen“ erinnerte auch der Theologe Dr. Eberhard Müller, der der sogenannten „Pressure Group“ der ökumenischen Kirche angehört. Er zitierte die Bibel und mahnte: „Selig sind die Friedensstifter“ bevor ein gemeinsam gesungenes Protestlied die Kundgebung beendete.

Angesichts des nur geringen allgemeinen Interesses an der Mahnwache, bleibt zu hoffen, dass das Signal trotzdem erhört wird. (kai)