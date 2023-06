Auch in Hersfeld-Rotenburg kämpft man gegen Steinwüsten

Von: Daniel Göbel

Schottergärten sollen künftig verboten werden: Nicht immer müssen Schottergärten zurückgebaut werden, wenn man sie nicht mehr haben möchte. Stattdessen kann schon eine Umgestaltung naturfreundlicher sein. © symbolFoto: Lennart Stock/dpa

Schottergärten sind auch im Kreis Hersfeld-Rotenburg künftig verboten. Tipps zur richtigen Umgestaltung gibt Dieter Gothe vom Nabu Solz.

Hersfeld-Rotenburg – Schottergärten sind in Hessen künftig verboten. Das Verbot ist Bestandteil der Novelle des hessischen Naturschutzgesetzes, die der Landtag kürzlich mit der schwarz-grünen Mehrheit verabschiedete. Die Gesetzesnovelle soll in den kommenden Wochen in Kraft treten. Dann dürfen auch im Kreis Hersfeld-Rotenburg keine Schottergärten mehr entstehen. Nicht betroffen von der neuen gesetzlichen Regelung sind allerdings bereits existierende Schottergärten.



Ein ausdrückliches Verbot n gibt es bislang in keiner Kreiskommune, durchaus aber Bemühungen, diese einzuschränken. So haben Bebra und Alheim entschieden, in neuen Bebauungsplänen das Anlegen von Schottergärten zu untersagen. Als nachhaltige Gemeinde und zur Vermeidung zusätzlicher versiegelter Flächen habe die Gemeinde Alheim Schotter- und Kiesgärten in den jüngsten Bebauungsplänen untersagt. Dies gilt auch für künftige Bebauungspläne, erläutert Bürgermeister Andreas Brethauer. „Bisher gibt es keine Auflagen in den Bebauungsplänen. In den neuen Plänen wie etwa Eichkoppe III sind Schottergärten allerdings verboten“, so Bebras Bürgermeister Stefan Knoche.



„Eine Gemeinde muss aus meiner Sicht den Bürger nicht alles bis ins kleinste Detail vorschreiben“, argumentiert Haunetals Bürgermeister Timo Lübeck. „Die meisten Menschen erkennen selbst, dass reine Schottergärten ökologisch nicht sinnvoll sind, weil sie Insekten, Vögeln und andere Gartentiere weder Nahrung noch Lebensraum bieten.“



In Cornberg gebe es bislang nur wenige Schottergärten, weshalb es auch keine Überlegungen für ein Verbot gibt, sagt Bürgermeisterin Katja Gonzalez Contreras. Auch in Wildeck hielten sich Schottergärten nach Auskunft von Bürgermeister Alexander Wirth in Grenzen. In Kirchheim hingegen gebe es einige Schottergärten, allerdings ohne Auffälligkeiten. „Uns sind keine Beschwerden oder Ähnliches bekannt“, sagt Bürgermeister Axel Schmidt.



Die Stadt Bad Hersfeld sei seit einiger Zeit bemüht, aus ökologischen Gründen die Errichtung von Stein- und Schottergärten einzuschränken, sagt Stadtsprecher Meik Ebert. Auch aus Reihen der Mandatsträger gingen vermehrt solche Anregungen hervor. Die bisherigen Versuche, ein Verbot in den Bebauungsplänen festzuschreiben, sei an einer mangelnden Gesetzesgrundlage, durch die ein solches Verbot begründet wird, gescheitert.

Dieter Gothe © Wilfried Apel

Dieter Goethe vom Nabu Solz weist darauf hin, dass die Versiegelung von Freiflächen neben den genehmigten Gebäuden in der oft festzustellenden Art und Weise nie erlaubt gewesen sei. „Der Trend zum Schottergarten hat sich eingebürgert, weil die Behörden schlichtweg meist tatenlos zusahen. Durch das massive Arten- und Insektensterben besteht nun Handlungsbedarf.“ Goethe regt verstärkte Info-Kampagnen mit Informationen für naturnahe Gartengestaltung an.

Schottergärten sind gar nicht pflegeleichter

Schottergärten sind nicht nur lebensfeindlich, sondern anders als oft angenommen auch nicht pflegeleichter als naturnahe Gärten, sagt Dieter Gothe vom Nabu Solz. Denn die Steine müssten regelmäßig gereinigt werden, wofür wiederum schädliche Chemikalien zum Einsatz kommen oder viel Wasser verbraucht werden müsse.

Wer seinem Schottergarten neues Leben einhauchen möchte, müsse nicht unbedingt das ganze Gestein abfahren. Viele heimische Wildpflanzen liebten steinig-magere Böden. Der Nabu rät dazu, in vier Schritten vorzugehen: 1.: Folie oder Vlies unter dem Schotter entfernen, damit der Boden durchlässig für Luft, Wasser und Bodenorganismen wird. Der Boden sollte unkrautfrei sein. 2.: Ungewaschenen Sand oder Kiessand auffüllen, um damit die großen Lücken im Schotter zu verfüllen – rund 50 Liter pro Quadratmeter. So können Pflanzen wurzeln. 3.: Gütegesicherten Kompost als Starthilfe einarbeiten. 20 Liter pro Quadratmeter reichen aus. Der Kompost sollte unkrautfrei sein und von einem zertifizierten Kompostwerk stammen. 4.: Die obersten zehn Zentimeter des Schotter-Sand-Kompost-Bodens gut mischen und feinkrümelig harken.

Dann sei der Boden schließlich bereit für eine Wildblumensamenmischung für bunte, magere Wiesen. Aussäen, andrücken, drei Monate lang feucht halten und unerwünschte Beikräuter jäten. Einmal etabliert, brauche das neue Beet kaum Pflege und erhält sich durch Selbstaussaat. Für den schnellen Blüherfolg können zusätzlich Wildstauden gepflanzt werden, die gut mit Trockenheit zurechtkommen.

Um den Pflegeaufwand im Garten möglichst gering zu halten, rät der Nabu dazu, offene Böden zu vermeiden. Lücken sollten geschlossen werden, um unerwünschten Gräsern und Kräutern keinen Raum zu bieten. Dazu können Wildblumen gesät werden, Bodendecker gepflanzt oder eine Mulchschicht aufgetragen werden – etwa aus trockenem Rasenschnitt oder Laub. Bei der Auswahl der Pflanzen sei darauf zu achten, dass Pflanzen gewählt werden, die gut zum jeweiligen Boden und Klima passen. Heimische Wildstauden und Gehölze seien meist sehr robust und pflegeleicht.

Auf nährstoffarmen Böden gedeihen Wildblumen prächtig. Gräser und Unkräuter dagegen wachsen nur schwach. Daher sollte in Blumenbeeten auf „guten Mutterboden“ verzichtet werden. Anbieten würden sich langsam wachsende und kleine Gehölze wie Eibe, Zwergweißdorn oder Zwergschneeball, um seltener zurückschneiden zu müssen.

Bevor eifrig gejätet wird, solle man zunächst erst einmal abwarten und beobachten, was sich da gerade entwickelt. Schnell aktiv werden sollte man lediglich bei invasiven Neophyten, Gehölzsämlingen, Samen- und Wurzelunkräutern. (Daniel Göbel)