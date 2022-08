Ausbildungsbeginn bei der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg

Von: Robin Kemmsies

Nach einer Einführungswoche steigen die angehenden Bankkaufleute direkt in die spannende Arbeitswelt in den Geschäftsstellen ein. © Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg

Die Schule ist beendet, rein in die Arbeitswelt. 7 junge Menschen aus dem Kreis starten ihre Ausbildung bei der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann.

Jeden Tag neue Inspiration. Neben Berufsschule, Workshops, Seminaren, Lehrgängen und Projekten herrscht auch sonst Abwechslung während der gesamten Ausbildungszeit. Die Auszubildenden lernen zusätzlich zu Kundenkontakt, Kundenberatung und zahlreichen Finanzdienstleistungen auch weitere Bereiche der Sparkasse wie z.B. Firmenkundenberatung, Marketing, Immobilien-Center und vieles mehr kennen.

Nicht nur in Projektarbeiten und in Teambuilding-Maßnahmen, sondern überall funktioniert die Arbeit Hand in Hand, als Team Sparkasse. Die Auszubildenden lernen mit voller Rückendeckung und für die Region: mit Ausbildungsleiter, eigenen Ausbildern vor Ort, mit anderen Auszubildenden und vielen Kolleginnen und Kollegen.

Nach einer Einführungswoche, in der erste Grundlagen vermittelt werden, steigen die angehenden Bankkaufleute direkt in die spannende Arbeitswelt in den Geschäftsstellen ein. Und hier erwartet die jungen Leute vor allem eins: ganz viel Abwechslung und ein gutes Arbeitsklima.

Bereits jetzt beginnt die Sparkasse mit der Bewerberauswahl für den Start der Ausbildung in 2023.

Neuerung: „Ab dem kommenden Jahr bieten wir wieder einen Dualen Studiengang an. Das Lernkonzept kombiniert auf ideale Weise Studium und Ausbildung. Auch für diese interessante und anspruchsvolle Aufgabe suchen wir bereits jetzt interessierte Bewerberinnen und Bewerber.“, erklärt Ausbildungsleiter Tizian Schmidt.

Weitere Informationen zur Ausbildung und Bewerbung bei der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg gibt es ausführlich unter: www.spk-hef.de.