Ready, set, career! Ausbildungsstart bei Continental in Bebra

Unter diesem Motto starteten am 01.08.2019 unsere neuen Auszubildenden ins Berufsleben.

Die Industriemechaniker, Werkzeugmechaniker, Mechatroniker und Elektroniker sowie dualen Studenten erlebten gemeinsam mit den Auszubildenden unserer Kooperationsfirmen in den ersten zwei Wochen ein tolles Programm bestehend aus Workshops, Teambuildings und Networking und sind daher reibungslos in ihr Berufsleben gestartet. Auch in 2020 warten wieder spannende Ausbildungsberufe auf Dich! Jetzt bewerben und gemeinsam mit Continental durchstarten:

www.continental-ausbildung.de