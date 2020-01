Ausgebrannte Feuerwerksbatterien setzten Carport in Bad Hersfeld in Brand

Das Jahr war noch keine sechs Stunden alt, da wurde die Feuerwehr aus Bad Hersfeld gegen 5.30 Uhr bereits zum vierten Einsatz in der Silvesternacht gerufen.

In der Straße „Zur Klosterschänke“ brannte ein Carport und die Flammen drohten auf eine angrenzende Garage und ein Wohnhaus überzugreifen.

Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Bad Hersfeld und Johannisberg brannte der Carport bereits in voller Ausdehnung und die Flammen griffen auf das Dach einer daneben stehenden Garage über.

Feuerwehr konnte die Ausbreitung des Feuers verhindern

Durch massiven Löscheinsatz unter Atemschutz konnten die Feuerwehrleute sowohl die Ausbreitung des Feuers als auch ein Übergreifen der Flammen auf ein unmittelbar an die Garage angrenzendes Wohngebäude verhindern.

Carport-Brand: Nur noch verkohlte Balken und ein Anhänger sind übrig

Vom Carport blieben nur noch verkohlte Balken und ein ausgebrannter Anhänger übrig und bei der Suche nach Glutnestern mussten die Feuerwehrleute unter Atemschutz Teile des Garagendaches mit einem Trennschleifer öffnen. Nach etwa zwei Stunden konnten die Bewohner wieder in ihr Haus zurückkehren.

Feuer wurde durch ausgebrannte noch glimmende Feuerwerksbatterien ausgelöst

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ist das Feuer vermutlich durch ausgebrannte und noch glimmende Feuerwerksbatterien, die unter dem Carport gelagert wurden, entstanden, die durch den Wind zu brennen begannen und so den Carport in Brand setzten. Über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden, der Brandort wurde durch die Brandermittler der Kripo beschlagnahmt. (yk)

Bereits am Silvesternachmittag hatte die Feuerwehr in Bebra einen Einsatz - dort war eine Silvesterparty aus dem ruder gelaufen: Der betrunkene Gastgeber hatte in der Wohnung einen Feuerwerkskörper gezündet.

Quelle: Hersfelder Zeitung