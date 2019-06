Dick Automobile: So bewegt sich der Autohändler stetig auf dem Erfolgspfad

(Bebra). Bereits mehr als zwei Jahrzehnte spielt Dick Automobile ganz oben in der Gebrauchtwagenmarkt-Liga mit. Dabei folgt das Unternehmen schon immer demselben Konzept: Kunden das zu bieten, was sie brauchen. Nicht mehr, nicht weniger: kein Drumherum, kein Andrehen, kein Aufzwingen. Punkt. Dank dieser simplen und dennoch erfolgreichen Strategie stellt der Gebrauchtwagenhändler jährlich Tausende Kunden zufrieden.

Werbeerfolg: Erste Kampagne kommt gut an

„Weniger Kaffee für mehr Auto“ lautet die neue Kampagne des Unternehmens. Mit zahlreichen Postings auf Social Media, Plakaten in der Umgebung des Standortes, verschiedenen Artikeln und der Platzierung auf der Webseite wird eines schnell klar: Diese Kampagne sorgt für Klarheit in der strategischen Vorgehensweise des Unternehmens und wird zudem von Kunden positiv aufgenommen. Mit der im Frühling gestarteten Kampagne möchte Dick Automobile mitunter potenziellen Kunden vermitteln, dass der außerordentlich günstige Fahrzeugverkaufspreis bei dem Autohändler im Vordergrund steht.

„Weniger Kaffee für mehr Auto“ spiegelt daher das Unternehmenskonzept des Gebrauchtwagenhändlers wider. Komprimiert ausgedrückt lautet die Parole des Unternehmens daher ganz einfach: Weniger ist manchmal eben mehr.

Durch dieses Motto erhalten Kunden „mehr“ Auto für ihr Geld, indem sie nicht für die sonst so lang andauernden, gesprächs- und überredungsintensiven Hofführungen und Kaffeeangebote zahlen müssen. Kurz gesagt: mehr Auto, mehr Entscheidungsfreiheit und dabei weniger zahlen.

Neuer Geschäftsbereich: Nicht mehr nur Fahrzeugverkauf, sondern auch....

+ © Dick Automobile

... Fahrzeugankauf! Dick Automobile expandiert jetzt auch in einen anderen Geschäftsbereich – nun kann man bei dem Gebrauchtwagenriesen nicht mehr nur Fahrzeuge kaufen, sondern auch seinen „Alten“ in Zahlung geben und zudem mit dem Preis des neuen Gebrauchten verrechnen lassen. Somit sind Kunden nicht nur ihren „Alten“ zum fairen Preis los, sondern zahlen zusätzlich weniger für ihren neuen Gebrauchten. Durch Erfahrungswerte, welche in der langjährigen Existenz des Unternehmens gesammelt wurden, bietet Dick Automobile daher einen angemessenen Preis für Ihr Fahrzeug.