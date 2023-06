Autounfall nach missachteter Vorfahrt - B62 lange voll gesperrt

Die Bundesstraße B62 musste in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt werden. © TVnews-Hessen

Ein Autofahrer ist von der A7 auf die Bundesstraße 62 unterwegs, als er einem anderen Fahrzeug die Vorfahrt nimmt und so einen Unfall verursacht.

Niederaula - Am Mittwochmittag (7. Juni) verließ der 34-jährige Fahrer eines Toyota-Kleinbusses an der Anschlussstelle Niederaula die A7 und wollte nach links auf die Bundesstraße 62 in Richtung Niederaula/Bad Hersfeld (Kreis Hersfeld-Rotenburg) abbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Ford Focus, der aus Niederaula kommend die B62 in Richtung Alsfeld befuhr.

Der Ford fuhr in die Fahrerseite des Toyotas und kam quer auf der Bundesstraße zum Stillstand. Der Toyota fuhr durch die Wucht des Aufpralls geradeaus über die gesamte Bundesstraße und krachte gegenüber der Autobahnabfahrt gegen Richtungsweiser. Bei dem Unfall wurde der 53-jährige Fahrer des Ford Focus verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Fahrer aus dem Toyota wurde an der Unfallstelle von einem Notarzt untersucht und konnte noch vor Ort wieder entlassen werden.

Bundesstraße nach Unfall im Kreis Hersfeld-Rotenburg gesperrt

Die Feuerwehr aus Niederaula rückte zur Unfallstelle aus, streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab und beseitigte herumliegende Trümmerteile. Während der Unfallaufnahme musste die B62 in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens wird von der Polizei auf 10.500 Euro beziffert. (Jens Krannich)

