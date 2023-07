K+S-Azubis sind Hessens beste Nachwuchs-Schweißer

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Nach der Siegerehrung: Die K+S Azubis (von links) Jonas Krauser, Luca Rehs, Bastian Strack und Luca Reichenbach sowie ihre Ausbilder Michael Strube und Patrick Krestel. © K+S/NH

Geschick und eine ruhige Hand haben vier Auszubildende des Bergbauunternehmens K+S im Berufswettbewerb „Jugend schweißt“ bewiesen.

Philippsthal – Sowohl im Regionalentscheid Nordhessen als auch im Landeswettbewerb, die beide in Kassel ausgetragen wurden, belegten die angehenden Anlagenmechaniker für Apparate- und Behälterbau drei erste und einen zweiten Platz. Sie sind damit die besten Nachwuchsschweißer des Bundeslandes. Die drei Erstplatzierten vertreten Hessen zudem beim Bundesentscheid, der im September auf der Leitmesse „Schweißen und Schneiden“ in Essen ausgetragen wird.

Der Nachwuchs-Berufswettbewerb „Jugend schweißt“ wird alle zwei Jahre vom Deutschen Verband für Schweißen und verwandte Verfahren (DVS) veranstaltet. Er richtet sich an junge Menschen im Alter zwischen 16 und 23 Jahren. Der Wettkampf besteht aus einem theoretischen Prüfungsteil mit 20 Fragen und einem praktischen Teil, der in den vier getrennt gewerteten Verfahren Gasschweißen, Wolfram-Inertgasschweißen, Lichtbogenhandschweißen und Metall-Aktivgasschweißen ausgetragen wird. Dabei müssen jeweils verschiedene Wettbewerbsstücke nach Vorgaben angefertigt werden, die anschließend Fachprüfer bewerten.

Welcher Azubi in welcher Disziplin antritt, sei vom Ausbilder-Team anhand der bislang gezeigten Fertigkeiten entschieden worden, erklärt Patrick Krestel vom am Werksstandort Hattorf in Philippsthal angesiedelten K+S-Ausbildungszentrum, der die Teilnehmer des Unternehmens betreut.

Fleiß und Mühe haben sich ausgezahlt

Zur Vorbereitung hatten die angehenden Anlagenmechaniker mit etwa zwei Wochen Vorlauf erfahren, welche Werkstücke es im Wettbewerb zu fertigen gilt. Die Zeit bis zur Prüfung haben die K+S-Azubis offenbar gut genutzt, um in ihrer jeweiligen Disziplin möglichst saubere und gleichmäßige Schweißnähte zu trainieren.

Fleiß und Mühe wurden schließlich für Bastian Strack aus Motzfeld mit dem ersten Platz im Metall-Aktivgasschweißen, Luca Rehs aus Eiterfeld-Leimbach mit dem ersten Platz im Wolfram-Inertgasschweißen und Johannes Krauser aus Stärklos mit dem ersten Platz im Gasschweißen belohnt. Luca Reichenbach aus Dorndorf erreichte Platz zwei im Lichtbogenhandschweißen.

Konzentriert bei der Sache: Jonas Krauser beim Autogenschweißen im Praxisteil des Wettbewerbs. © K+S/NH

Als Azubi im ersten Lehrjahr steht Bastian Strack noch relativ am Anfang seiner dreieinhalbjährigen Ausbildung, während sich die übrigen drei Platzierten von K+S im zweiten Ausbildungsjahr befinden. Die K+S-Sieger werden im Bundesentscheid in Essen mit einem Azubi eines anderen Unternehmens für Hessen als Team antreten und gemeinsam mit den unterschiedlichen Verfahren an einem Bauteil arbeiten – teilweise in sogenannten Zwangspositionen. „Das bedeutet, das Werkstück muss so bearbeitet werden, wie es steht. Es darf zum Schweißen nicht gedreht werden“, erklärt Patrick Krestel.

Vor einigen Jahren hat es ein Azubi des Werks Werra auf Budnesebene bis an die Spitze geschafft. Doch unabhängig davon, wie sich das hessische Team in diesem Jahr letztlich im Finale schlagen wird, ist das gute Abschneiden auf Landesebene für Krestel und sein Team bereits Beleg für die gute Ausbildungsqualität im Unternehmen.

Für die angehenden Anlagenmechaniker sei die Wettbewerbsteilnahme Motivation und Bestätigung ihrer Leistung zugleich – und wurde obendrein noch mit wertvollen Sachpreisen belohnt: So erhielten die Erstplatzierten jeweils ein Schweißgerät, der Zweitplatzierte einen Schweißerhelm. Der Sieg auf Landesebene wird den Azubis darüber hinaus bereits als erfolgreich abgelegte Schweißerprüfung anerkannt. (Jan-Christoph Eisenberg)