Neue Gebühren: Restmüll in vielen Gemeinden Hersfeld-Rotenburgs ab Januar teurer

Ein Großteil der Einwohner im Landkreis Hersfeld-Rotenburg muss ab Januar mehr Geld für die Entsorgung von Rest- und Biomüll zahlen.

Das hat die Verbandsversammlung des Abfallwirtschafts-Zweckverbandes Landkreis Hersfeld-Rotenburg (AZV) mit großer Mehrheit beschlossen.

Ein durchschnittlicher Haushalt, der zehnmal im Jahr eine 120-Liter-Restmülltonne und achtmal die Biotonne an die Straße stellt, zahlt künftig rund 25 Euro jährlich mehr als bisher. Der AZV, der mit Ausnahme von Bebra, Ronshausen und Rotenburg für den Müll aller anderen 17 Kreiskommunen zuständig ist, erhöht die monatliche Grundgebühr für die 120-Liter-Restmülltonne auf 5,11 Euro (plus 30 Prozent), die Servicegebühr pro Leerung auf 3,99 Euro (plus sieben Prozent). Zehn Leerungen kosten ab Januar 101,22 Euro statt bislang 84,60 Euro. Das Leeren der Biotonne wird um 69 Cent teurer (plus 16 Prozent). Acht Abholungen jährlich kosteten bislang 50,40 Euro. Ab Januar sind es 58,68 Euro. Auch am Wertstoffhof ändern sich die Gebühren. Selbstanlieferer müssen künftig für Sperrmüll mehr als doppelt so viel zahlen. Die Abgabe von Altreifen wird hingegen günstiger.

„Unsere Gebühren sind trotz der Erhöhung im bundesweiten Vergleich immer noch niedrig“, sagte Verbandsvorsitzende Elke Künholz. Grund für die Erhöhung seien Kostensteigerungen, neue Ausschreibungen, die Lkw-Maut sowie neue gesetzliche Regelungen.

Damit die Erhöhung nicht noch drastischer ausfällt, hat der AZV 750 000 Euro aus der sogenannten Gebührenausgleichsrücklage in den Wirtschaftsplan eingestellt. Die Rücklage beträgt drei Millionen Euro. „Alles auf einmal abzulösen würde keinen Sinn ergeben“, sagte der kommissarische Geschäftsführer Gerd Keidel, „damit könnten wir zwar 2019 die Gebühren senken, hätten dann aber in den nächsten Jahren gewaltige Gebührenanstiege. Das kann niemand wollen.“

Dass der Abfallwirtschafts-Zweckverband Landkreis Hersfeld-Rotenburg (AZV) die Müllgebühren für Rest- und Biomüll ab Januar erhöhen muss, darüber herrschte in der Verbandsversammlung weitestgehend Konsens. Grund sind die gestiegenen Kosten. „Da Müllgebühren kostendeckend sein müssen, müssen wir diese Kosten weitergeben“, sagte der kommissarische AZV-Geschäftsführer Gerd Keidel.

Es erhöhen sich aber nicht nur die Gebühren für Rest- und Biomüll. Auch Selbstanlieferer müssen am Wertstoffhof künftig mitunter mehr bezahlen (siehe Hintergrund rechts). Das gilt zum Beispiel für Sperrmüll, der allerdings weiterhin bei AZV-Kunden auf Antrag einmal im Monat kostenlos zu Hause abgeholt wird. Dass Selbstanlieferer künftig mehr zahlen müssen, stieß bei den Grünen, die im Verbandsparlament drei Sitze haben, auf Unverständnis. Sie forderten, die Gebühren für Kleinmengen nicht zu erhöhen, dafür bei Großmengen mehr zu verlangen.

Diesen Antrag zogen sie aber wieder zurück, nachdem Anwalt Jens Kröcher von der Kanzlei GGSC aus Berlin, der die Gebührenkalkulation für den AZV erstellt hat, darauf hingewiesen hatte, dass das Zahlenwerk dann komplett neu berechnet werden müsse.

Der Verbandsvorsitzende des Müllabhol-Zweckverband Rotenburg (MZV), Hartmut Grünewald, der ebenfalls dem Parlament angehört und im Vorfeld eine frühere Version der Kalkulation aufgrund offensichtlicher Fehler kritisiert hatte, zeigte sich nun grundsätzlich zufrieden. Bestimmte Verteilungsschlüssel, Mengen, Preise und Gebühren hatte GGSC nach seinem Intervenieren geändert. „Dies beweist, dass meine Kritik berechtigt war.“ Positiv sei aus seiner Sicht, „dass die Gebührenkalkulation jetzt transparenter ist als bisher, so können wir viel besser nachvollziehen, wo welche Kosten herkommen.“ Der AZV wird künftig mit dem MZV, der sich um den Müll in Bebra, Ronshausen und Rotenburg kümmert, angelieferten Biomüll, Hausmüll und Sperrmüll ebenfalls über Gebühren abrechnen. Ohnehin seien die geänderten Verteilungsschlüssel auch ein Grund dafür, warum sich am Wertstoffhof die Gebühren teils so schlagartig ändern, betonte Gerd Keidel im Gespräch mit unserer Zeitung.

Wirtschaftlich wird der AZV dieses Jahr überraschend positiv beenden. Im Haushaltsplan war der Verband noch mit rund 800.000 Euro Verlust ausgegangen. Tatsächlich rechnet der AZV nun mit einem Plus von 800.000 Euro. (ses)

Eine komplette Übersicht über alle Veränderungen finden Sie in der gedruckten Zeitung.