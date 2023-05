Vorsicht, fliegendes Gras und Hundekot: Unterwegs mit der Grünkolonne

Teilen

Mit dem Laubbläser das Gras beseitigen: Hubert Steinmetz, Mitglied der Grünkolonne, fegt die Grashalme zur Seite. © Moritz Hildebrand

Sie schlagen sich die kalten Tage und eine Menge Gras um die Ohren: Die Mitarbeiter der Grünkolonne sind jeden Tag für Bad Hersfeld unterwegs und erleben so einiges.

Bad Hersfeld – An einem kalten Morgen treffen sich, am Bauhof in Bad Hersfeld, um die 25 Arbeiter der Grünanlagen-Kolonne, sowohl Männer als auch Frauen. In dicke Jacken gehüllt, besprechen die ersten schon die kommenden Aufgaben des Tages, andere machen sich Sorgen um das Wetter: Die Stimmung am Bauhof ist dennoch ruhig und gelassen.

Nur einer wirkt leicht gestresst: Karl-Josef Höfer, Leiter der Grünkolonne, kümmert sich um die letzten Planungen: „Jetzt werden jedem noch mal die genauen Aufgaben zugeteilt“, erklärt Höfer. „Von Bepflanzung bis hin zur Müllentsorgung kümmert sich die Grünkolonne um das Erscheinungsbild der Stadt.“ Nach der schnellen Zuteilung schnappen sich alle Mitarbeiter noch orangene Westen und gelbe Handschuhe und springen in ihre Fahrzeuge: Jetzt beginnt die Arbeit.

Frank Kraft und Hubert Steinmetz arbeiten seit vier Jahren bei der Grünkolonne. Ihr Auftrag: Den Rasen am Bootshaus mähen. Angekommen, gibt es noch einen kurzen Biss ins Brot und dann heißt es: Ohrenschützer auf, Schutzbrille anziehen und ran an die Motorsense.

Von der Ruhe am Bauhof ist nun nichts mehr zu spüren. Mit kontinuierlichen Schwungbewegungen der lauten Motorsensen wird von links nach rechts das hohe Gras beseitigt. „Besonders vorsichtig muss man rund um die Bäume sein“, stellt Kraft klar, „wir wollen auf keinen Fall die Baumrinde beschädigen“.

Bad Hersfeld: Grünkolonne sammelt Müll und mäht mit der Sense

Für Kraft und Steinmetz stellt das jedoch schon lange kein Problem mehr da: Routiniert kommen sie dabei auch in die kleinste Ecke. „Nach einiger Zeit ist man wie eins mit der Maschine“, so Kraft.

Nun aber gibt es erstmal eine kurze Frühstückspause. Eine kühle Spezi und Cola, dazu Schinkenbrot und Joghurt, holen sie aus ihren Rucksäcken.

Während der kurzen Pause erzählen Steinmetz und Kraft, was ihnen so an der Arbeit bei der Grünkolonne gefällt: „Es ist abwechslungsreich. Im Frühjahr mähen wir, im Herbst machen wir Laub und im Winter kümmern wir uns um die Bäume. Und man freut sich natürlich, wenn die Stadt schön aussieht.“

Auf der anderen Seite der Stadt wird in der Zwischenzeit schon wieder fleißig weitergearbeitet. Uwe Ries, Leiter des Müllsammeltrupps, steigt aus seinem orangefarbenen Müllauto und stattet sich mit einem schwarzen Eimer und einer langen Müllzange aus. Währenddessen erklärt er sein Ziel: „Uns ist bewusst, dass wir den Müll nicht komplett beseitigen können, doch tun wir unser Bestes, um ihn zu reduzieren.“

Ries macht sich auf, zu seiner standardmäßigen Tour durch die Bad Hersfelder Innenstadt: Von der Breitenstraße aus geht er zur City Galerie. Auf dem Weg dorthin wartet bereits einiges an Abfall auf ihn. Dieser besteht aus allerhand Müll, von Taschentüchern bis hin zu Zigarettenstummeln findet er alles. Die Minuten bis zur Mittagspause werden weniger, die Müllsäcke immer mehr. Nachdem Ries und sein Kollege die Innenstadt abgesucht haben, fahren sie zu ihrem nächsten Einsatzgebiet: Sorga/ Kathus. „Diesmal müssen wir Sorga und Kathus zusätzlich reinigen. Ist jetzt halt alles etwas stressiger“, erklärt er. Zu seiner Überraschung stellt Ries fest, dass sich in den Dutzenden grünen, schwarzen- und grauen Mülleimern kaum etwas findet.

Abfallentsorgung: Uwe Ries entleert Mülleimer. © Leander Kehl

Selbst die Spielplätze sind von großen Mengen Abfall größtenteils verschont geblieben. Doch eine Sache finden die Arbeiter der Stadt trotzdem immer wieder: Leere Pfandflaschen.

„Falsch entsorgte Pfandflaschen sammeln wir und geben sie am Ende des Monats ab. Der Gewinn kommt dann bei uns in die Arbeiterkasse“, erklärt Ries. Das größte Problem seien allerdings nicht die Flaschen, sondern die Zigarettenstummel und der herumstehende Hausmüll.

Bei leichtem Nieselregen sagt Ries, dass die Zigarettenstummel „wirklich fürchterlich sind. Man kann hier alles aufräumen und in zwei Stunden sieht es wieder genauso schlimm aus“. Diesem unvermeidlichen Zustand zum Trotz, liebt er seinen Job, denn man treffe immer wieder neue Menschen und werde von ihnen regelmäßig gelobt. Nun knurrt allerdings den Arbeitern der Müllkolonne der Magen und sie setzen sich ein neues Ziel: Die Mittagspause am Bauhof. Auch Frank Kraft und Hubert Steinmetz, an den Motorsensen, sind nicht mehr weit von der Mittagspause entfernt. Das lose Gras, das beim Mähen entstanden ist, muss jetzt noch mit den Laubbläsern von der Straße gefegt werden. Wie Konfetti fliegt das Gras durch die Gegend und landet sanft neben der Straße. Kraft und Steinmetz sind nun endgültig von unten bis oben mit Gras übersäht.

Grünkolonne: „Gras und Dreck ist beim Mähen vorprogrammiert“

Die schwarzen Schuhe sind mit einer grünen Schicht überzogen und auch im Gesicht kleben einzelne Grashalme. „Das ist ganz normal“, erklärt Kraft. „Gras und Dreck ist beim Mähen vorprogrammiert. Was man jedoch nicht abbekommen möchte und doch immer wieder findet, ist Hundekot.“

Dieser mache ständig unnötige Probleme, indem er in die Sense gelangt und verteilt wird. Glücklicherweise sind die beiden diesmal davon verschont geblieben und können verhältnismäßig sauber zum Mittagessen am Bauhof zurückkehren.

Dort angekommen, treffen sich die einzelnen Teams wieder und essen gemeinsam Mittag. Auch Organisator Höfer ist anwesend und freut sich über die geleistete Arbeit seiner Kollegen: „Zu sehen, was man alles erreicht hat, ist erfüllend. Trotz des dazugehörigen Stresses, könnte ich mir nicht vorstellen, etwas anderes zu machen. Ich bin Gärtner mit Leib und Seele“, macht Höfer deutlich.

Gemeinsam entspannt sich die Truppe der Grünkolonne nochmal kurz, bevor es am Nachmittag dann wieder heißt: Die Stadt auf Hochglanz bringen. (Leander Kehl und Moritz Hildebrand)