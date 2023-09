Nachfolger gesucht: Bewerbung als Kastanienmeister oder -meisterin gestartet

Von: Kim Hornickel

Feuer und Flamme für Lolls: Feuermeister Klaus Otto und Krümel Kastanienmeister am Lollsmontag 2019. © Archiv/Nadine Meier-Maaz

Es ist wieder soweit: Für das Lullusfest in Bad Hersfeld wird in diesem Jahr wieder ein Junge oder Mädchen gesucht, der oder die für eine Woche Kastanienmeister wird. Die Suche hat begonnen.

Bad Hersfeld - Nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin sucht auch der erste Kastanienmeister Ian und hat einen Brief an alle Bewerber geschrieben:

Hallo liebe Krümel Fans,

hier ist euer Krümel Kastanienmeister Ian. Ich bin 2019 ja der erste Kastanienmeister geworden, bestimmt erinnert ihr euch an mich. Letztes Jahr war es die Kastanienmeisterin „Miley“, die Krümel geworden war. Jetzt suchen wir einen neuen Krümel, da ja jedes Jahr ein anderes Kind die Möglichkeit haben soll, Kastanienmeister/in zu werden!

Du bist zwischen 6 und 8 Jahre alt, egal ob Mädchen oder Junge, und möchtest gerne neuer Krümel werden? Dann schicke mir Deine Bewerbung zu!

Ich brauche folgende Angaben von dir: deinen Namen, dein Alter, deine Adresse, eine Telefonnummer, wo wir dich und deine Eltern erreichen können, in welchen Kindergarten bzw. Schule du gehst und ein schönes Foto von dir.

Symbolische Fackelübergabe: Kastanienmeister Ian und seine Nachfolgerin Miley auf dem Lullus-Spielplatz an den Nordschulteichen. © Kim Hornickel

Wenn du möchtest, kannst du mir auch gerne noch dazu schreiben, was für Hobbys du hast und was du gerne machst oder toll findest. Wenn du mir zu deiner Bewerbung ein schönes Bild malen oder etwas basteln möchtest, würde ich mich sehr freuen.

Deine Bewerbung brauchen wir bis spätestens 25. September per E-Mail an kontakt@lullusfest-verein.de oder per Post an Lullusfest Verein, Obere Frauenstr. 5, 36251 Bad Hersfeld.

Natürlich kannst du deine Bewerbung auch dienstags zwischen 10 und 13 Uhr im Lolls-Fanshop in der Oberen Frauenstraße 18 in Bad Hersfeld abgeben. Deine Eltern helfen dir bestimmt dabei. Wenn deine Angaben komplett sind, kommt deine Bewerbung in eine Lostrommel. Ich werde dann den neuen Krümel ziehen.

Wenn du als neuer Kastanienmeister ausgelost worden bist, hast du natürlich ganz wichtige Aufgaben zu erledigen:

Du begleitest zum Beispiel die Bürgermeisterin und den Feuermeister zum Lullusfeuer-Anzünden am Lolls-Montag, läufst danach im Festzug mit und kannst ganz viele Süßigkeiten zu den Zuschauern werfen. Du besuchst die Kinder im Krankenhaus, die leider nicht auf das Lullusfest gehen können, und bringst ihnen Geschenke von den Schaustellern und dem Lullusfest Verein mit, um ein paar deiner Aufgaben zu nennen.

Es wird aber auf keinen Fall anstrengend für dich, und wenn du eine Sache lieber nicht machen möchtest, ist das natürlich auch okay! Das können wir alles in Ruhe besprechen.

Für deinen Einsatz bekommst du selbstverständlich Freifahrten für die Karussells auf dem Lullusfest und vor allem eine ganz tolle Zeit, an die du dich später bestimmt gerne erinnern wirst.

Mir hat es ganz doll Spaß gemacht und viel Freude bereitet. Jetzt freu ich mich auf viele tolle Bewerbungen von euch!

Euer Krümel Kastanienmeister Ian

Ach so, noch was: Natürlich ist Datenschutz ganz wichtig. Es werden keinerlei Daten von dir und deiner Familie gespeichert, weitergegeben oder veröffentlicht! Erst wenn unser neuer Kastanienmeister ausgelost wurde, werden wir dich in enger Absprache mit deinen Eltern der Öffentlichkeit vorstellen.