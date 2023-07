Drogen gab‘s auch für den kleinen Bruder

Von: Mario Reymond

Teilen

Das Amtsgericht in Bad Hersfeld. © Carolin Eberth

Zu einer Geldstrafe von 5400 Euro ist eine Frau aus Heringen vom Amtsgericht in Bad Hersfeld verurteilt worden. Sie hatte ihren 16-jährigen Bruder Marihuana mitrauchen lassen.

Bad Hersfeld – Zu einer Geldstrafe in Höhe von 5400 Euro (120 Tagessätze) ist eine 26 Jahre alte Heringerin am Dienstag vom Schöffengericht am Amtsgericht in Bad Hersfeld verurteilt worden. Der Frau war von Staatsanwältin Wagner vorgeworfen worden, am 24. April und am 6. Mai 2020 einmal 20 Gramm und beim zweiten Mal 35 Gramm Marihuana für den Eigenkonsum erworben zu haben.

Alleine der Ankauf stellte bereits einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz dar.

Viel schwerer wog jedoch die Tatsache, dass die Angeklagte jeweils ein Gramm des Marihuanas an ihren damals erst 16 Jahre alten Bruder abgegeben hatte. Der 16-Jährige habe sich selbst an dem Marihuana bedient, wie es die Angeklagte erklärte. Sie selbst habe ihn dazu nicht animiert.

Ganz anders las sich das allerdings in einem Chatverlauf der Heringerin mit ihrem Dealer vom 6. Mai 2020. Danach sollte dieser auch ein Gramm für den Bruder hinzutun.

Schlussendlich räumte die Frau auf der Anklagebank ein, vom Konsum des Bruders gewusst zu haben. Er habe sich aber selbst bedient und dafür auch nichts bezahlen müssen. Ihren eigenen Konsum rechtfertigte die Angeklagte mit einer seelischen Ausnahmesituation.

Die seinerzeit bekannt gewordene Leukämie-Diagnose bei ihrem Vater habe sie doch sehr getroffen. Den Schmerz versuchte sie abends mit dem Rauchen des Marihuanas zu betäuben. Jedoch habe sich der erwünschte Effekt nicht eingestellt. Direkt nachdem sie erwischt worden war, habe sie sofort mit dem Konsum aufgehört – auch aus Angst davor, beruflich Ärger zu bekommen.

Den Job als Bahn-Sicherungsaufsicht wollte sie dann doch nicht aufs Spiel setzen. Auch ihr Bruder konsumiere keine Drogen mehr, hatte sie das Gericht wissen lassen.

Da sie keinerlei Voreintragungen im Bundeszentralregister hatte und die Taten nun auch schon mehr als drei Jahre zurückliegen, fällte Richterin Christina Dern ein moderates Urteil. Für die Tatvorwürfe des Erwerbs und des Besitzes von Betäubungsmitteln in Tatmehrheit mit der Abgabe dieser an einen Jugendlichen war die Richterin von einem minderschweren Fall ausgegangen. Auch weil es sich bei Marihuana um eine leichte Droge handele.

Die Tatsache, damit eine schwere familiäre Ausnahmesituation ausblenden zu wollen, wurde ebenfalls strafmildernd berücksichtigt. Der erkrankte Vater ist inzwischen verstorben. (Mario Reymond)