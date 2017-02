47-Jähriger aus Bad Hersfeld bedroht Polizisten

Bad Hersfeld. Wegen Bedrohung, Beleidigung, versuchter Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und Widerstands ermittelt die Polizei gegen einen 47-Jährigen aus Bad Hersfeld.

Vorausgegangen waren reichlich Alkoholkonsum des Mannes und darauf folgend eine Auseinandersetzung mit den Beamten.

Der 47-Jährige hatte am Donnerstagnachmittag einen Bekannten in einer benachbarten Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bad Hersfeld besucht. Gemeinsam tranken die beiden Bier und eine Flasche Wodka. Als der Bekannte das Gelage gegen 19 Uhr beenden wollte und den 47-Jährigen aufforderte, in seine eigene Wohnung zu gehen, weigerte dieser sich. Daraufhin rief der Mann die Polizei.

Den Beamten erklärte der 47-Jährige: „Freiwillig verlasse ich die Wohnung nicht. Da müssen wir uns schlagen.“ Dann beleidigte und beschimpfte er die Polizisten übel und bedrohte sie. Die Beamten riefen nach Verstärkung und gemeinsam konnte der Mann gebändigt und festgenommen werden. Er musste die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.

