Dachstuhlbrand in Bad Hersfeld - „Ein paar Minuten später, und wir wären wohl tot gewesen“

Ein Dachstuhlbrand in Bad Hersfeld endet glücklicherweise mit keinen Verletzten. Doch dies ist nur der schnellen Reaktion der Nachbarn zu verdanken.

Bad Hersfeld - In einem älteren Haus in der Knottengasse in Bad Hersfeld (Kreis Hersfeld-Rotenburg) hat am Samstag (6. Mai) gegen 6.30 Uhr der Dachstuhl gebrannt. Nachbarn verständigten die Feuerwehr und weckten die Bewohner. Nur der schnellen Reaktion der Nachbarn und des beherzten Einsatzes der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass bei dem Brand niemand verletzt wurde.

Der Stellvertretende Stadtbrandinspektor Mike Jakob evakuierte die Bewohner des benachbarten Hauses rechtzeitig aus dem bereits völlig verrauchten Gebäude.

„Ein paar Minuten später, und wir wären wohl tot gewesen“: Brand in Bad Hersfeld geht glimpflich aus

„Wir haben noch tief und fest geschlafen und nichts von dem Feuer bemerkt“, sagte Ernst Kunert, der unmittelbar neben dem brennenden Dachstuhl sein Schlafzimmer hat. Seine Frau und er wurde aber noch rechtzeitig wachgeklingelt und gerettet. „Ein paar Minuten später, und wir wären wohl tot gewesen“, sagt Kunert, der in eine Feuerwehrjacke gehüllt die Löscharbeiten verfolgt.

In einem älteren Haus in der Bad Hersfelder Knottengasse hat am Samstag gegen 6.30 Uhr der Dachstuhl gebrannt. Nachbarn verständigten die Feuerwehr und weckten die Bewohner. © Kai Struthoff

Seine Kleidung und auch zahlreiche Dokumente, die in einem angrenzenden Raum direkt unter der Brandquelle untergebracht waren, sind wohl verloren. Die Eigentümer des Hauses, die unter dem brennenden Dach ihre Wohnung haben, sind zurzeit im Urlaub auf Sylt.

Dachstuhlbrand in Bad Hersfeld: Wohnungseigentümer im Sylt-Urlaub

Dank eines schnellen und massiven Löschangriffs der Feuerwehr, die direkt neben dem betroffenen Haus ihre Wache hat, waren die Flammen schnell unter Kontrolle und ein Übergreifen auf Nachbargebäude wurde verhindert. Die Bad Hersfelder Feuerwehr war mit 63 Einsatzkräften, der Drehleiter und zahlreichen Fahrzeugen vor Ort. Feuerwehrleute sicherten unter Atemschutz das Gebäude.

In einem älteren Haus in der Bad Hersfelder Knottengasse hat am Samstag gegen 6.30 Uhr der Dachstuhl gebrannt. Nachbarn verständigten die Feuerwehr und weckten die Bewohner. © Jürgen Richter / Feuerwehr Bad Hersfeld

„Wir waren heute Morgen zufällig alle hier, weil wir noch eine Schulung haben und nachher beim Mobilen Tag dabei sind“, erzählt Feuerwehrmann Jürgen Richter, der bei dem Einsatz die Drehleiter manövriert. Über die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit noch nichts bekannt. (Kai A. Struthoff)

