70. Bad Hersfelder Festspiele: Vorverkauf ist gestartet

Frühaufsteher warteten seit 5 Uhr

+ © Nadine Maaz Geduldiger Festspiel-Fan: Adolf Krause war der Erste am Tresen der Kartenzentrale in Bad Hersfeld. Rechts im Bild: Mitarbeiterin Franziska Schwarze. © Nadine Maaz

Auch in Zeiten des Onlineverkaufs hat das Schlange stehen noch Tradition: Pünktlich zum Vorverkaufsstart für die Festspiele am Freitag standen die Kunden in Bad Hersfeld bereit.