A7: Tödlicher Unfall mit drei Lkw bei Bad Hersfeld - Mann stirbt

Auf der A7 ist es am Montag zu einem tödlichen Auffahrunfall gekommen. Mehrere Lastwagen waren nahe Bad Hersfeld in den Unfall verwickelt. Eine Person starb.

Aktualisiert um 18.37 Uhr - Ereignet hatte sich das Unglück gegen 15.40 Uhr auf der A7 zwischen Kirchheimer Dreieck und Bad Hersfeld-West in Fahrtrichtung Kassel. Ein Mann starb. Es handelte sich um einen Lkw-Fahrer. Der Mann wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Das berichtete TVnews-Hessen. Wie alt das Todesopfer ist und woher es stammte, ist bisher nicht bekannt.

Laut Angaben der Polizei wurden zudem mehrere Personen verletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde von den Einsatzkräften angefordert.

Insgesamt waren drei Lkw in den Unfall verwickelt. Betriebsstoffe liefen aus den Fahrzeugen aus - sie wurden von Einsatzkräften entfernt.

Vollsperrung der A7 in Richtung Kassel

Bis etwa 17.30 Uhr gab es eine Vollsperrung. Danach wurde eine der drei Spuren wieder für den Verkehr freigegeben. Gegen 18.30 Uhr wurde die Sperrung der restlichen Spuren ebenfalls freigegeben.

Für andere Verkehrsteilnehmer gab es den Tipp, über die U33 auszuweichen. Ortskundige sollten die Unfallstelle weiträumig umfahren.

A7: Schwere Lkw-Unfälle

Anfang Januar 2019 war es auf der A7 bei Guxhagen zu einem schweren Unfall zwischen einem Laster und einem Auto gekommen. Die Autofahrerin wurde dabei schwer verletzt. Wenige Wochen später kippte ein Lkw bei Homberg um. Der Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt. Die Autobahn musste lange gesperrt werden.

Und im Dezember 2018 war die A7 zwischen dem Hattenbacher Dreieck und dem Kichheimer Dreieck stundenlang dicht, weil es drei Unfälle mit acht Fahrzeugen gegeben hatte. Zahlreiche Lastwagen behinderten dabei die Rettungskräfte.

