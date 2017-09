A7 bei Bad Hersfeld: Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Sperrung der Autobahn in Richtung Süden

+ © TVnews-Hessen Nach dem schweren Unfall: Der Fahrer dieses Wagens hatte einen Krampfanfall erlitten. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. © TVnews-Hessen

Bad Hersfeld. Zu einem schweren Unfall ist es am Samstag gegen 13.45 Uhr auf der A7 zwischen Hersfeld West und dem Kirchheimer Dreieck in Höhe des Reckeröder Bergs in Fahrtrichtung Süden gekommen.