Anhänger-Gespann schleudert von A 4 in Graben: Fahrer und Beifahrer unverletzt

Bad Hersfeld. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers ist ein Anhängergespann am Montagabend auf der A 4 von der Fahrbahn abgekommen.

Wie die Autobahnpolizei mitteilt, war der 52-jährige Fahrer aus Jena mit seinem Gespann, einem VW Passat mit Anhänger, auf dem ein Auto der Marke GM Daewoo transportiert wurde, zwischen dem Kirchheimer Dreieck und der Abfahrt Bad Hersfeld in Fahrtrichtung Dresden unterwegs. In einem Gefällestück kam das Gespann gegen 23.50 Uhr ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich um 180 Grad und rutschte in den angrenzenden Flutgraben. Dort kippten Auto und Anhänger und kamen seitlich liegend – entgegen zur Fahrtrichtung – zum Stillstand.

Der Fahrer und sein 27-jähriger Beifahrer konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Beide Insassen blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Auslaufende Kraft- und Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr Kirchheim abgestreut.

Weil das Gespann mit einem Kran aus dem Graben gehoben werden musste, wurde rechte Fahrstreifen kurzfristig gesperrt. (red/jce)

