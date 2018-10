Attacke in Hersfelder Friseursalon: Opfer verweigert Aussage vor Gericht

Mit einem Fotoshooting vor Gericht wurde jetzt die Verhandlung gegen vier Männer aus Bebra fortgesetzt. Sie müssen sich wegen Körperverletzung verantworten.

Mit weiteren Zeugenaussagen und einem „Fotoshooting“ ist jetzt die Verhandlung gegen vier Männer aus Bebra vor dem Schöffengericht in Bad Hersfeld fortgesetzt worden, die sich wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung verantworten müssen.

Die Männer syrischer Herkunft sollen im November 2017 in einem Friseursalon in der Bad Hersfelder Innenstadt einen heute 33-Jährigen krankenhausreif geschlagen haben – vermutlich mit einem Baseballschläger und aus Rache. Maskiert waren sie dabei mit Skimasken. Dass einer der Angeklagten in Handschellen und von Wachpolizisten begleitet ins Gericht gebracht wurde, hatte mit diesem Vorfall allerdings nichts zu tun, er sitzt zurzeit eine Strafhaft in anderer Sache ab.

In Handschellen wurde nun auch das Opfer des Überfallkommandos vorgeführt. Der in Bad Hersfeld wohnhafte 33-Jährige war dem ersten Verhandlungstermin unentschuldigt ferngeblieben, zeigte sich aber auch jetzt wenig kooperativ. Er wollte weder zu dem Angriff noch zu der möglichen Vorgeschichte etwas sagen. „Ich habe nichts mitbekommen und kann mich auch nicht erinnern. Gott hat mich geliebt an diesem Tag“, viel mehr sagte der Geschädigte nicht, der auch lediglich von einer Beule am Kopf sprach.

Im Krankenhaus waren unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma, eine Jochbeinfraktur und multiple Prellungen dokumentiert worden.

Weil die Angeklagten zu den Vorwürfen schweigen, war ein Lichtbildgutachter zugegen, der Fotos der Angeklagten aus dem Gerichtssaal in Übereinstimmung mit Bildern aus einer Überwachungskamera bringen sollte. In drei Fällen kam er zu dem Ergebnis, dass Übereinstimmungen vorhanden seien und somit eine Identifizierung wahrscheinlich sei, in einem Fall war kein Ergebnis möglich. Fortgesetzt wird der Prozess am kommenden Mittwoch. Dann sollen unter anderem weitere Polizisten als Zeugen aussagen.

