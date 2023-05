Auftakt für millionenschweren Neubau: Klinikum Hersfeld-Rotenburg stellt Bauantrag

Von: Clemens Herwig

So soll er aussehen: Der Neubau des Klinikums in Bad Hersfeld, hier die Sicht auf den Hauteingang. © /Zeichnung: Klinikum /NH

Das Klinikum Hersfeld-Rotenburg hat für den Neubau in der Kreisstadt einen Bauantrag eingereicht. Der kreiseigene Konzern plane dabei Investitionen von mehr als 170 Millionen Euro.

Bad Hersfeld - Das teilt das Klinikum als Bauherr in einer Pressemitteilung mit. Der Bauantrag, der gut 30 Ordner fülle, sei unterschrieben und bei der Stadt Bad Hersfeld eingereicht, heißt es.

Nun ginge es an die Vorabmaßnahmen, etwa die Verlagerung des Hubschrauberlandeplatzes und des Mitarbeiterparkplatzes. Bis Kräne und Baucontainer den Platz am Neubau zierten, müssten diese zunächst fertiggestellt sein. Zum Jahreswechsel sollen dann bei zügiger Umsetzung die Arbeiten zum Klinikum Neubau am Wehneberg in der Kreisstadt beginnen, heißt es weiter.

Die Unterzeichnung, so Geschäftsführer Weigel, sei ein Meilenstein in der Gesundheitsversorgung der Region. „Der zielorientierte, professionelle Umgang aller an der Vorbereitung dieses Mammutprojekts Beteiligten und das vorgelegte Tempo haben mich in dem vergangenen Jahr sehr beeindruckt.“ Der Geschäftsführer appelliert zudem an „alle Partner, Anwohner und Institutionen, mögliche Hürden im Bauprozess kooperativ und ergebnisorientiert zu lösen“. Die Konzentration der Landkreis-Akutmedizin mit der Verlagerung des Rotenburger HKZ nach Bad Hersfeld werde „allen Bürgerinnen und Bürgern durch eine hochmoderne medizinische Versorgung zugutekommen“.

Neubau ist größtes Infrastrukturvorhaben in der 150-jährigen Krankenhausgeschichte

Am Klinik-Standort Seilerweg/Wehneberg sollen künftig insgesamt 636 Betten (bisher 560 Betten) zur Verfügung stehen. Auf einer Fläche von 8.000 Quadratmetern und einer Nutzfläche von 17.000 Quadratmetern, verteilt auf 6 Geschosse, soll der Neubau ein großes Notfallzentrum mit zentraler Notaufnahme, eine Stroke-Unit, ein TAVI-Zentrum für Transkatheter Aortenklappen-Implantationen und eine Chest-Pain-Unit bieten. Auch ein großer zentraler OP-Bereich inklusive Herzchirurgie und Hybrid-OP, eine große interdisziplinäre Intensivstation, vier Pflegstationen sowie zwei moderne Wahlleistungsstationen, Notfall-Bildgebung und ein Hubschrauberlandeplatz sollen zum Angebot gehören.