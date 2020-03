200 Ausbildungsberufe im Fokus

„Berufe zum Anfassen“ – so heißt die Ausbildungsmesse in der Schilde-Halle in Bad Hersfeld. In diesem Jahr findet sie bereits zum dreizehnten Mal statt.

Sie will wieder jede Menge Wissen über Berufe und berufliche Perspektiven in der Region vermitteln. Durch die Messe sollen Schüler und junge Erwachsene dabei unterstützt werden, eine Entscheidung zu ihrer beruflichen Zukunft zu treffen.

Wann startet die Ausbildungsmesse Bad Hersfeld 2020?

+ © SRH Am Freitag, dem 13. März beginnt die zweitägige Ausbildungsmesse. Sie ist an diesem Tag von 9 bis 15.30 Uhr sowie am Samstag, 14. März, von 9.30 bis 15 Uhr geöffnet. In dieser Zeit werden 80 Unternehmen und Institutionen aus der Region mehr als 200 Ausbildungsberufe sowie Studien und Bildungsangebote präsentieren.

Wer steht hinter der Messe?

Seit 2008 veranstaltet die SRH Bad Hersfeld unterstützt durch regionale Partner die Ausbildungsmesse Bad Hersfeld. Partner der AusBildungsMesse 2020 sind der Landkreis Hersfeld-Rotenburg, das Kommunale Jobcenter des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, die Agentur für Arbeit Bad Hersfeld-Fulda, die Industrie und Handelskammer Kassel. Unterstützt wird sie durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Hersfeld-Rotenburg und die Wissens- und Erlebniswelt für Sprache und Kommunikation wortreich. Mit getragen wird die Ausbildungsmesse Bad Hersfeld durch das Engagement der vielen regionalen Unternehmen und Institutionen, welche sich auf der Ausbildungsmesse in Bad Hersfeld unter dem Motto „Berufe zum Anfassen“ präsentieren.

Was zeichnet die Ausbildungsmesse in Bad Hersfeld aus?

Der Landkreis Hersfeld-Rotenburg und die Region zeichnet sich durch eine hohe Anzahl an Ausbildungs- und Bildungsmöglichkeiten aus, die Vitalität des Landkreises und der Region kann man auf der Ausbildungsmesse hautnah und berufsnah erleben. Die Ausbildungsmesse Bad Hersfeld am 13. und 14. März in der Schilde-Halle spiegelt die große Vielfalt an Ausbildungs- und Bildungsmöglichkeiten im Landkreis Hersfeld Rotenburg und der Region wieder. Sie bietet wieder die Gelegenheit sich umfassend und kostenfrei über alle Themen rund um Ausbildung, Bildung, berufliche Orientierung und berufliche Alternativen in der Region zu informieren.

An welche Zielgruppe richtet sich die Ausbildungsmesse?

Die Ausbildungsmesse Bad Hersfeld richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler und jungen Erwachsenen, die sich über berufliche Alternativen und Perspektiven im Landkreis Hersfeld-Rotenburg und der Region informieren wollen oder auch noch einen Ausbildungsplatz für 2020 suchen. Sie unterstützt die Lehrerinnen und Lehrer bei ihrer Arbeit zur beruflichen Orientierung ihrer Schülerinnen und Schüler aller Schulformen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg und der Region. Als Spiegelbild der Ausbildungs- und Bildungsregion Hersfeld-Rotenburg bietet die Ausbildungsmesse aber auch Informationsmöglichkeiten für alle Ausbildungs- und Bildungsinteressierten und auch für Menschen, die sich in der Region beruflich neu orientieren und integrieren wollen oder eine berufliche Qualifizierung anstreben.

Die Aussteller auf der Ausbildungsmesse

ACO Passavant GmbH 75

ae group ag 39

AEM August Elektrotechnik GmbH 52

AFOTEK Anlagen für Oberflächentechnik GmbH 13

Agentur für Arbeit Bad Hersfeld-Fulda 27

Amazon Logistik GmbH 80

Amt für Bodenmanagement Homberg (Efze) 70

AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen 22

ASTEELFLASH Hersfeld GmbH 77

B. Braun Melsungen AG 79

b+m surface systems GmbH 35

BARMER 72

Berufliche Schulen Bad Hersfeld 86

Betriebe der Familie Kniese Hotel am Kurpark 51

Bickhardt Bau AG 32

Bundespolizeiakademie Einstellungsberatung Fuldatal 44

Der Schuhladen 89

Deutsche Asphalt GmbH, Mineral Baustoff GmbH 26

DRK in Hessen Volunta gGmbH 49

DRK Rettungsdienst Waldhessen GmbH 50

DRK Seniorenzentrum Am Schloss Friedewald 48

EAM GmbH & Co. KG 55

Ebner GmbH & Co. KG 53

EDAG Engineering GmbH 56

Element Six GmbH 34

Finanzamt Hersfeld-Rotenburg 62

FRIMO Sontra GmbH 57

GLS Germany GmbH & Co. OHG 76

Grenzebach BSH GmbH 16

Guter Gerlach GmbH & Co. KG 30

Hauptzollamt Gießen 42

Hessensound Veranstaltungstechnik GmbH 28

Hilti Deutschland AG Tool Service Center Bebra 71

Hochschule Schmalkalden 60

Hoehl-Druck GmbH & Co Hersfelder Zeitung KG 67

Hoehl-Druck Medien und Service GmbH 59

IHK Kassel-Marburg Service Zentrum Bad Hersfeld 87

imes-icore GmbH 54

Infopunkt AusBildungsMesse 2020 10

K&S Seniorenresidenz Bad Hersfeld 85

K+S Minerals and Agriculture GmbH, Werk Werra 41

Karrierecenter der Bundeswehr II 45

Klinikum Bad Hersfeld GmbH - Institut für Gesundheitsberufe 18

Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg 29

Landkreis Hersfeld-Rotenburg - Der Kreisausschuss 17

Libri GmbH 31

Ludwig Fresenius Schulen GmbH 73

m.a.l. Effekt Technik GmbH 58

Max-Eyth-Schule Alsfeld 69

MesseBistro 91

Neumayer Tekfor Rotenburg GmbH 19

Nordhessischer Baustoffmarkt GmbH & Co. KG, Asbach 23

ONDAL Medical Systems GmbH 68

Pfarr Stanztechnik GmbH 46

Polizeipräsidium Osthessen Präsidialbüro - Einstellungsberatung - 43

Precitool Werkzeughandel GmbH & Co. KG Zentrallager 61

REFA Hessen 66

RS Components GmbH DC Bad Hersfeld 78

ruhlamat GmbH 21

Sauer Modehandels GmbH 64

SCHADE GmbH & Co. KG 40

Schule für Erwachsene Osthessen 88

SMOG e. V. 84

Soziale Förderstätten e. V. 82

Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg 38

SRH Ausbildungscenter Metall - ProWaldhessen- 12

SRH Business Academy GmbH Filiale Bad Hersfeld 11

Staatl. anerkannte Krankenpflegeschule des Ev. Diakonievereins am Kreiskrankenhaus Rotenburg an der Fulda 81

STAPPERT Deutschland GmbH 63

Steuerberaterkammer Hessen 74

STRABAG AG Konzern-Lehrwerkstatt 24

STRABAG BMTI GmbH & Co. KG 25

Technische Hochschule Mittelhessen-StudiumPlus 36

tegut… gute Lebensmittel GmbH & Co. KG 65

The Filamentfactory GmbH 20

TLT-Turbo GmbH 15

TROX X-FANS GmbH 37

Verena Hahnelt – Die Fotografin 90

VR-Bankverein Bad Hersfeld-Rotenburg eG 47

Willich Elektrotechnik GmbH 33

wortreich in Bad Hersfeld gGmbH 83

Quelle: Hersfelder Zeitung