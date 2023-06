Ausschuss berät Stadtplanungsprojekte in Bad Hersfeld

2500 Menschen täglich nutzen die Kreuzung Benno-Schilde-Straße/Dippelstraße am HZ-Haus.

Im Stadtplanungsausschuss Bad Hersfeld ging es am Mittwochabend unter anderem um Wohnmobilstellplätze, Nahmobilität, Fließkarten und Nahversorgung.

Bad Hersfeld - Wer im Stadtplanungsausschuss auf Informationen aus erster Hand zum geplanten „Ersatzneubau“ der Hochbrücke gehofft hatte, der wurde enttäuscht. Obwohl nach dem Bericht unserer Zeitung das öffentliche Interesse so groß war, dass gar nicht alle Zuhörer in den kleinen Saal der Solztalhalle passten, wurde das Thema abgesetzt.

Bürgermeisterin Anke Hofmann verwies auf einen neuen Erörterungstermin mit hochrangigen Vertretern von Hessen Mobil am heutigen Freitag. Am nächsten Donnerstag soll der Ersatzneubau dann in einer Sondersitzung vor der Stadtverordnetenversammlung ab 17 Uhr im Bürgerhaus Hohe Luft diskutiert werden. Doch auch sonst ist in Bad Hersfeld derzeit vieles im Fluss – wenngleich auch nicht in allen Brunnen.

So berichtete der Fachbereichsleiter Technische Dienste Martin Bode, dass nach mehreren Anläufen die Pläne für einen Wohnmobilstellplatz an der Fulda hinter dem Stadion Oberau nun konkrete Formen annehmen. Geplant sind rund 20 Stellplätze für Wohnmobile, davon auch zwei Extra-Große, sowie eine Wiese auf der gezeltet werden kann. „Das Areal wird schön durchgrünt, mit Pflanzen unterteilt und wir ein schönes Bild geben“, sagte Bode. Nach der Sommerpause sollen der „vorläufige Endplan“ vorliegen und die Kosten feststehen, damit die Ausschreibung beginnen kann. Die Stadt hofft auf Fördermittel bis zu 250 000 Euro aus dem Leader-Programm.

Besonders erfreut darüber war Frank Berg (FDP), der sich seit Jahren unermüdlich für einen Wohnmobil- und Zeltplatz in Bad Hersfeld einsetzt. Er begrüßte ausdrücklich, dass auch Zeltplätze am Fuldaufer vorgesehen sind, denn dafür gebe es bei Radwanderern auf dem Fuldaradweg und Kanufahrern auf der Fulda ebenfalls einen Bedarf.

Ausführlich berichtete ebenfalls Martin Bode über die Ergebnisse einer Erhebung zum Thema Nahmobilität, bei der vor allem der Stadtring besonders im Fokus stand. Dabei nannte er beeindruckende Zahlen: So überqueren am HZ-Verlagsgebäude am Benno-Schilde-Platz täglich rund 2500 Menschen die Ampelkreuzung, hinzu kämen 160 Radfahrer. Am Kino am Schillerplatz sind es immerhin noch rund 1000 Fußgänger. Rund 16 000 bis 20 000 Fahrzeuge nutzten täglich den Stadtring an der Dippelstraße, davon knapp sechs Prozent Lastwagen.

Ziel der Betrachtung sei es, auch die Bedingungen für Radfahrer und Fußgänger zu verbessern, wobei Bode diverse Möglichkeiten erörterte, um Platz für Radfahrer zu schaffen. „Das ist aber ein ausgewachsenes planungsrechtliches Verfahren und keine Ad-hoc-Maßnahme“, sagte er. Schnelle Lösungen seien nicht zu erwarten.

Zudem wurde im Ausschuss darüber informiert, dass die Kreisstadt die sogenannten Fließkarten nicht veröffentlichen wird. Dabei handelt es sich um Computersimulationen, in denen aufgezeigt wird, wohin das Wasser etwa im Falle von Starkregenereignissen fließen würde. Allerdings wurden dabei diverse Faktoren, wie etwas das Kanalnetz, nicht berücksichtigt, sodass die Fließkarten fehlerbehaftet seien und eine falsche Sicherheit suggerieren würden, hieß es im Ausschuss.

Derzeit keine Abkühlung im Schilde-Park: Der vor allem bei Kindern zum Planschen beliebte Wassertisch mit Fontäne im Schilde-Park liegt bereits im zweiten Jahr auf dem Trockenen. Die Anlage hat ein Leck.

Gute Nachrichten gab es für die Bürger in Sorga und Kathus, die bislang keinen Nahversorger hatten. Nun will Tegut einen sogenannten Teo-Markt auf dem kleinen Parkplatz gegenüber der Kirche an der Hauptstraße in Sorga einrichten. Einen solchen voll automatisierten Selbstbedienungsmarkt mit rund 950 Artikeln des täglichen Bedarfs gibt es bereits in der Friedloser Straße nahe des Landratsamtes.

Einstimmig wurde eine Änderung des Bebauungsplanes für den Kurpark angenommen. Dort soll künftig auch Dauerwohnen in Form von betreutem Wohnen möglich sein. Hintergrund ist die Nachnutzung der derzeit geschlossenen Kurbadtherme. Ebenfalls einstimmig wurde eine Änderung der Bebauungsplans am Wendeberg gebilligt, der die Zuwegung zum Klinik-Neubau ermöglichen soll. Ebenso will sich die Stadt ein Vorkaufsrecht für Grundstücke im Bereich des Klinikums sichern, um im Zuge der Suche nach einer alternativen Zuwegung stadtplanerisch handeln zu können.

Wer nach der langen Sitzung auf Abkühlung am Brunnen im Schilde-Park gehofft hatte, wurde enttäuscht. Er läuft nicht, weil die Anlage ein Leck hat. Martin Bode sprach von einem „immensen Wasserverlust“, weshalb die Anlage vorerst stillgelegt wurde.

