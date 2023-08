Auto rast in Bad Hersfelder Innenstadt gegen Hauswand

Auto rast in Bad Hersfelder Innenstadt in eine Hauswand. © Kai Struthoff

In der Engen Gasse in der Bad Hersfelder Altstadt ist am Freitagmittag ein Mercedes-Kombi in eine Hauswand gerast. Der Fahrer wurde dank Airbag offenbar nur leicht verletzt.

Über die näheren Umstände konnte die Polizei vor Ort noch keine Auskunft geben. Möglicherweise handelte es sich um einen medizinischen Notfall.

Ein Anwohner hatte beobachtet, dass der Wagen plötzlich Gas gegeben hatte und zunächst über die Stufen eines Geschäfts holperte und dann gegen eine Hauswand krachte. Der Wagen wurde stark beschädigt.

Der Fahrer wurde dabei zum Glück nach ersten Erkenntnissen offenbar nur leicht verletzt. Er wurde von einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Eine zufällig in der Nähe laufende Fußgängerin soll durch umherfliegende Trümmerteile verletzt worden sein.

Weitere Einzelheiten will die Polizei später mitteilen. (Kai A. Struthoff)