Auto überschlägt sich auf der B62: Fahrer verletzt sich leicht

Von: Laura Hellwig

Polizeiauto mit Warnsignal. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Bei einem Unfall am Montagmorgen (31. Juli) hat sich ein Auto überschlagen und der Fahrer aus Breitenbach/H. ist dabei leicht verletzt worden.

Bad Hersfeld - Gegen 7.20 Uhr befuhr der 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Breitenbach/H. die B 62 aus Richtung Bad Hersfeld-Asbach kommend in Richtung Eichhofkreisel. Im Bereich einer Rechtskurve verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich im dortigen Straßengraben und kam dann wieder in Fahrtrichtung neben der Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der Mann leicht verletzt.

Durch den Unfall wurden Teile des Pkw umhergewirbelt und beschädigten dabei das Auto eines 54-jährigen Bad Hersfelders, der in entgegengesetzte Richtung unterwegs war. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 6500 Euro, so die Polizei. (red/lah)