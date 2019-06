Autobahn 7 bei Bad Hersfeld: Auto in Vollbrand - Familie konnte sich retten

Dank aufmerksamer Autofahrer konnte ein Familienvater auf der A7 den Brand im Motorraum seines Fahrzeugs rechtzeitig bemerken und seine Familie in Sicherheit bringen.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Samstagabend gegen 18.50 Uhr. Ein 49-jähriger Autofahrer aus Borken (Hessen) war zu diesem Zeitpunkt mit seiner Frau und seinem Kind auf der Autobahn 7 zwischen Kirchheim und Bad Hersfeld West unterwegs.

Durch andere Verkehrsteilnehmer wurde er auf Rauchentwicklung an seinem Wagen aufmerksam gemacht, daraufhin hielt er sein Fahrzeug auf dem Standstreifen an. Der Motorraum stand sofort unter Feuer. Die Fahrzeuginsassen konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen, bevor das Fahrzeug in kürzester Zeit in Vollbrand stand.

Im Einsatz war die Feuerwehr aus Kirchheim konnte, die den Brand schnell löschen konnte. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Fahrbahndecke des Standstreifens wurde ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wird von den Beamten auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Durch den Fahrzeugbrand sind Betriebsstoffe ausgelaufen und im angrenzenden Flutgraben versickert. Des Weiteren liefen die brennenden Betriebsstoffe in Abwasserschacht der A 7. Seitens der Feuerwehr wurde die Unter Wasserbehörde verständigt und weiter Maßnahmen veranlasst. Als Brandursache wird nach jetzigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt im Motorraum angenommen.