Bad Hersfeld: Cabrio fing in Garage Feuer

Niemand verletzt - Technischer Defekt vermutet

Bad Hersfeld. In einer Garage an der Straße Am Lax in Bad Hersfeld hat am späten Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr ein Auto Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte die Flammen.