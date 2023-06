Bad Hersfelder Festspiele: Regisseur und Hauptdarstellerin des Kinderstücks im Interview

Von: Daniel Göbel

Das kleine Gespenst wird von der ausgebildeten Musical-Darstellerin Sophia Euskirchen gespielt. Regie führt Oliver Urbanski, der auch die Musik selbst geschrieben und komponiert hat. © Agentur Spielkinder/NH

Im Interview sprechen Regisseur Oliver Urbanski und Schauspielerin Sophia Euskirchen über die Besonderheiten des Kinderstücks bei den Bad Hersfelder Festspielen.

Bad Hersfeld – Für den Berliner Regisseur Oliver Urbanski war sofort klar, dass er das Kinder- und Jugendstück „Das kleine Gespenst“ übernehmen möchte. Er hat nicht nur das Stück, sondern auch die Musik dazu selbst geschrieben und komponiert. Und die spielt in dem Stück eine wesentliche Rolle. Für die Hauptdarstellerin Sophia Euskirchen, die das kleine Gespenst spielt, keine leichte Aufgabe – sie muss auf der Bühne gleichzeitig spielen, singen und tanzen. Wir sprachen mit den beiden am Rande einer Probe.

Warum war es Ihnen so wichtig, dieses Stück zu übernehmen?

Oliver Urbanski: Es ist ein Stück, das die Menschen generationenübergreifend berührt. Das Besondere an dem Stück ist der menschenfreundliche Blick, den Ottfried Preußler auf seine Figuren hat. Diese Figuren sind nicht zynisch-ironisch; sie geben nicht auf, sie haben eine Kraft in sich, die sie weitergehen lässt im Leben – auch dann, wenn sie vor Herausforderungen stehen. Das ist toll mit anzusehen und zu erleben. Es macht Spaß, Kindern zu vermitteln, dass sie zuversichtlich bleiben und eine Kraft entwickeln können, die sie Probleme lösen lässt, wenn sie vor Herausforderungen im Leben stehen.

Warum spielt die Musik in dem Stück eine solch große Rolle?

Urbanski: Musik spielt in meinem Leben eine große Rolle. Ich glaube, dass man mit der Musik sehr viel über die Figuren und deren Emotionen erzählen und auch sinnlich erlebbar machen kann, was man sonst in halbstündigen Monologen sagen müsste. Deswegen ist die Musik nicht nur für Kinderstücke, sondern grundsätzlich ein großartiges Mittel. Deswegen war mir wichtig, die Musik dazu zu schreiben. Die Musik ist zwar in erster Linie für Kinder konzipiert, aber in einem Rahmen, in dem mehrere Generationen sie sich anhören können. Jede Generation hat mit dem Stück ihre Erfahrungen gemacht. Es berührt alle Generationen.

Frau Euskirchen, wie ist es für Sie, auf der Bühne zu spielen und gleichzeitig zu singen und zu tanzen?

Sophia Euskirchen: Ich bin das gewöhnt, da ich den Beruf der Musicaldarstellerin gelernt habe. Dabei lernt man singen, tanzen und schauspielern. Im Musicalbereich sagt man: wenn dir die Sprache nicht mehr reicht, dann fängst du an zu singen. Wenn dir der Gesang nicht mehr reicht, dann muss der Körper weiter sprechen. Ich finde, dass diese Steigerung für das Stück perfekt ist, weil das kleine Gespenst so viel erlebt. Dadurch, dass es nur eine Stunde lang pro Tag wach ist, muss es ja den gesamten Tag in diese Stunde packen. Die Herausforderung ist, dies auf der Bühne zu zeigen. Das kleine Gespenst sprüht vor Energie und weiß gar nicht, was es als erstes machen soll.

Sind Sie zum ersten Mal bei den Festspielen dabei, wie sind Ihre ersten Eindrücke?

Euskirchen: Ich bin zum ersten Mal bei den Hersfelder Festspielen dabei, gleichzeitig ist es mein erstes Kinderstück. Davor habe ich großen Respekt, weil Kinder sehr ehrlich sind mit ihren Reaktionen. Erwachsene können das besser überspielen, sie wissen, wann sie lachen müssen, was lustig sein soll, oder wann man klatscht. Kinder sind viel direkter. Daher wissen wir auf der Bühne sofort, wann wir den richtigen Ton getroffen haben, wann wir auf der richtigen Spur sind.

Urbanski: Wir haben ja zwei Schulklassen, die in dem Stück mitmachen. Die haben sich das Stück während der Proben angeschaut. Das war eine tolle und wichtige Erfahrung für uns zu sehen, was funktioniert. Was kommt bei den Kindern an, was verstehen sie, worüber amüsieren sie sich? Hinzu kommt, dass Kinder nicht immer höflich reagieren, so merkt man sofort, wenn wir was machen, was sie gar nicht wirklich interessiert. Im Erwachsenentheater muss man immer filtern, was ehrlich gemeint ist, und was nicht. Kindertheater ist da wesentlich ehrlicher.

Wie gehen Sie im Stück mit dem Spagat zwischen Humor und Gruseln um?

Urbanski: Das Stück hat viele komödiantische Züge, und zwar in dem Sinne, dass Komödie ja nicht immer situationsgerechtes Reagieren ist und auch Unerklärliches beinhaltet. Mit etwas Abstand muss man manchmal über seine eigenen Reaktionen lachen, wenn sie nicht logisch waren. Das ist ein Punkt, von dem ich glaube, dass die Kinder dies gut verstehen, weil sie ja immer auch mit unlogischen Erwachsenen konfrontiert sind: Warum muss ich jetzt ins Bett, wenn ich doch gar nicht müde bin? Außerdem glaube ich, dass der Grusel Spaß machen kann.

Euskirchen: Als die Schulklassen da waren, und ich noch im Probenkostüm gespielt habe, waren die ersten Reaktionen, dass ich gar nicht gruselig aussehe. Ich habe mir nur gedacht: wartet mal ab, bis ich mein Kostüm und Make-up habe. Es spielt eine große Rolle, wenn ich mit weiß geschminktem Gesicht aus der Truhe emporsteige.

Sie singt, tanzt und schauspielert auf der Bühne der Stiftsruine: Sophia Euskirchen spielt das kleine Gespenst im gleichnamigen Kinderstück. © Privat/NH