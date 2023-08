Das Bad Hersfelder Immobilienmanagement saniert viele städtische Objekte

Die energetische Sanierung steht an: Auch die Bad Hersfelder Stadthalle im Kurpark soll in den nächsten fünf Jahren überholt werden, um die Stadt dem selbst gesteckten Ziel der Klimaneutralität näher zu bringen. © Kai A. Struthoff

Mit Blick auf die energetische Sanierung von Gebäuden kommt auf den Fachbereich Immobilienmanagement der Stadt Bad Hersfeld in den kommenden Jahren viel Arbeit zu.

Bad Hersfeld – Eigentum verpflichtet. So steht es im Gesetz und Hausbesitzer wissen, dass das oft ganz schön viel Arbeit macht. Nicht viel anders geht es den neun Mitarbeitern des Fachbereichs Immobilienmanagement der Kreisstadt Bad Hersfeld – nur dass sie noch etwas mehr zu tun haben.

Denn sie betreuen rund 170 Wohnungen, acht Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Kitas, Friedhofskapellen, Feuerwehrstandorte, öffentliche WC-Anlagen, die Stadthalle, den Bauhof und auch die Obdachlosen-Unterkunft im Wassermannseck.

Vor ihrer Wahl zur Bürgermeisterin leitete Anke Hofmann den Fachbereich in Personalunion mit dem Fachbereich Finanzen. Inhaltlich gibt es zwar viele Überschneidungen, dennoch sollen die beiden Fachbereiche in Zukunft wieder getrennt geführt werden, erklärt die Bürgermeisterin. Die Leitung des städtischen Immobilienmanagements ist derzeit zwar vakant, die Arbeit geht aber natürlich trotzdem weiter.

Energetische Sanierung ist derzeit eine der Hauptaufgaben

Städtische Immobilienmanager: Torsten Wiegand (links) und Nils Bernhardt auf der Feuertreppe des Technischen Rathauses in der Breitenstraße, das natürlich auch mit Photovoltaik ausgestattet ist. © Kai A. Struthoff

Der Architekt Torsten Wiegand ist für die technischen Aufgaben im Fachbereich zuständig. Sein Kollege Nils Bernhardt kümmert sich um Grundstücksgeschäfte, Vorkaufs- und Erbbaurecht und Martina Zehnder ist für Vermietungen zuständig. „Mit unserem Team können wir natürlich nicht überall sein, aber wir versuchen stets alle Immobilien gleichermaßen im Blick zu behalten, um den Unterhalt und Bestand zu sichern“, erklärt Torsten Wiegand.

Eine der Hauptaufgaben des Fachbereichs Immobilienmanagement gleicht dabei dem zentralen Thema, mit dem sich zurzeit viele private Hausbesitzer beschäftigen: die energetische Optimierung und Sanierung von Gebäuden. „Wenn unsere Stadt bis 2035 klimaneutral werden will, wie es das Stadtparlament beschlossen hat, haben wir viel zu tun“, sagt Wiegand – wohlwissend, dass es manchen dabei nicht schnell genug geht.

Diese Immobilien betreuen Torsten Wiegand und seine Kollegen

72 Wohnungen der Stadt

33 Wohnungen der Stiftung Hospital

43 angemietete Wohnungen

23 sonstige Vermietung

8 Dorfgemeinschaftshäuser

12 eigene Kindertagesstätten, 2 angemietete

11 Friedhofskapellen

8 Feuerwehrstandorte

4 öffentliche WCs

1 Stadthalle

1 Bauhof

Drei Kitas wurden mit Photovoltaik ausgestattet

So wurden in den letzten Monaten beispielsweise drei Kitas mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Sieben städtische Liegenschaften wie unter anderem die Konrad-Duden-Stadtbibliothek wurden mit sogenannten „cleveren Heizkörperthermostaten“ ausgestattet, die das Raumklima regulieren. „Wir wollen zwar Energie einsparen, aber die Nutzer der Einrichtungen sollen nicht frieren“.

Als Großprojekte der nächsten fünf Jahre nennen Wiegand und Bernhardt die energetische Sanierung der Bad Hersfelder Stadthalle im Kurpark, der Mehrzweckhalle in Asbach, der Kita „Kleine Strolche“ in Kalkobes und vor allem auch der Hauptfeuerwache in der Wehneberger Straße. „Da müssen wir unbedingt ran, notfalls auch nach und nach in kleinen Schritten“.

Denn natürlich kann das städtische Immobilienmanagement nur arbeiten, wenn dafür auch Geld im Haushalt zur Verfügung steht oder entsprechende Fördermittel bewilligt werden. Aber auch dieses Problem kennen private Hausbesitzer ja ganz gut... (Kai A. Struthoff)