Lolls-Programm 2023 steht: Höchster mobiler Freefall-Turm der Welt kommt nach Bad Hersfeld

Erste Infos sind bekannt

+ © Schneider Der 85 Meter hohe Freefall Turm ist auf dem Lollsfest 2023 das Highlight. © Schneider

Die Karussells für Lolls 2023 stehen fest. Hier bekommt ihr alle Infos rund um das Programm.

Bad Hersfeld - Vom 16. bis 23. Oktober findet in Bad Hersfeld wieder das Lullusfest statt. Zum ältesten Volksfest Deutschlands wird dieses Jahr auch der höchste mobile Freefall-Turm der Welt erwartet: 85 m ist das Karussell Hangover- The Tower der Firma Schneider hoch. Es begeistert mit einer atemberaubenden Sicht auf Bad Hersfeld, mit 360 Grad drehenden Gondeln und einem freien Fall in der Geschwindigkeit von bis zu 90 km/h.

Rasender Propeller: Freak ist auf dem Lollsfest nichts für schwache Nerven

Ein ebenfalls rasantes Fahrgeschäft ist der 42 m hohe Propeller Freak von Zinnecker. Mit bis zu 130 Stundenkilometern schwingen die Gondeln frei schwebend und überkopf. Einen Klassiker unter den Rundfahrgeschäft stellt der Break Dance von Grünberg-Kaiser dar. Wer es weniger rasant mag, ist in der Berg- & Talbahn Starlight der Firma Beinhorn oder in der Großen Geisterbahn von Schütze, gut aufgehoben.

+ Die große Geisterbahn gruselt die Lolls-Besucher im Oktober auch in Bad Hersfeld. © Schütze

Neben rasanten High-Tech-Fahrgeschäften liegt ein Schwerpunkt auf familienfreundlichen Attraktionen, die generationsübergreifend - von den Enkeln bis zu den Großeltern - ein gemeinsames Erlebnis möglich machen.

Das Glaswerk von Peggy Ulrich garantiert Spaß hinter Glas. Der Glas-Irrgarten verzaubert mit über 100 Spiegeln und Glasscheiben. Wieder mit dabei ist außerdem der Auto-Skooter der Firma Distel. Die kleinen Besucher dürfen sich auf die Familien-Achterbahn Crazy Jungle von Luxem freuen. Sie ermöglicht eine abwechslungsreiche Fahrt durch den Dschungel.

Eine weitere Neuheit stellt das Kinderkarussell Aladdin der Firma Kaiser dar. Die farbenfrohen, mit Märchenmotiven verzierten Gondeln flitzen in flotter Fahrt im Kreis. Ebenfalls mit dabei ist das in diesem Jahr erbaute Kinder-Laufgeschäft Spielwiese – Das große Krabbeln der Firma Parpalioni. Weiterhin ist der fliegende Bus The Flying Airdance, das Kinderrundfahrgeschäft Fantasia von Bodem sowie die Traumwelt von Berger.

Auch das leibliche Wohl kommt natürlich nicht zu kurz. Unter anderem dürfen sich die Besucher auf Grillstände, Vegetarische Spezialitäten, Pizzabrötchen, Kartoffel-Spezialitäten, Knobi-Baguette, Schafskäse, gebrannte Mandeln, Waffeln, Baumstriezel sowie auf diverse Süßwaren- und Getränkestände freuen. Ebenfalls ist der zweistöckige Imbissbetrieb Gänseliesel der Firma Asmuß, welcher im vergangenen Jahr erstmals zugelassen wurde, wieder mit dabei.

Bad Hersfeld: Lolls-Pin gibt es schon jetzt zu haben

Einen Lolls-Pin gibt es natürlich auch wieder darauf zu sehen sind der Feuermeister und der Freefall-Turm.

Ebenfalls gibt es in diesem Jahr wieder einen Lolls-Pin. Bereits zum neunzehnten Mal erscheint eine jährliche Neuauflage der beliebten Pins. Passend zur diesjährigen Festplatzbesetzung ziert der Pin neben dem Feuermeister einen Freefalltower. Die Auflage ist auf 1.200 Stück limitiert. Der Preis beträgt 2,50 Euro.

Erhältlich ist der Pin ab sofort in der Tourist-Info, Am Markt 1, beim Lullusfest-Verein in der Oberen Frauenstraße sowie im wortreich, Benno-Schilde-Platz 1.