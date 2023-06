Bad Hersfelder Mittelständler: Beipackzettel sind die Stärke von Hoehl-Druck

Von: Mario Reymond

Hoehl-Druck-Mitarbeiterin Lokova Slobotka verpackt an einer Falzmaschine Packungsbeilagen in extra dafür vorgesehene Pappschachteln. Direkt aus diesen Schachteln können sie dann beim Auftraggeber in die Medikamentenschachteln eingeschossen werden. © Mario Reymond

Das mittelständische Unternehmen Hoehl-Druck hat in Bad Hersfeld eine lange Tradition. In der jüngeren Vergangenheit hat die Druckerei einen wirtschaftlichen Wandel vollzogen.

Bad Hersfeld – Ein Bad Hersfelder Unternehmen mit einer 260 Jahre währenden Drucktradition am Standort Bad Hersfeld ist in diesem Jahr volljährig geworden. Was zunächst völlig widersprüchlich klingt, entspricht aber rein inhaltlich den Tatsachen. Denn die Hoehl-Druck-Medien + Service GmbH steht seit dem 1. April 2005 unternehmerisch auf eigenen Füßen. Seinerzeit folgte die Trennung von der Hersfelder Zeitung, die bis dahin mit der Druckerei eine wirtschaftliche Einheit bildetet – und das seit 1763.

Den Weg in die Unabhängigkeit startete die Druckerei mit ihren heutigen Gesellschaftern Georg Hebeler und Markus Gutberlet an der Spitze. Und in den vergangenen 18 Jahren hat das Druckhaus einen wirtschaftlichen Wandel vollzogen, der für das Überleben des Betriebs unabdingbar war.

Der Druck von hochwertigen Broschüren, Prospekten und Flyern war jeher das Kerngeschäft von Hoehl-Druck. Seit gut zehn Jahren liegt das Augenmerk der Druckerei zusätzlich auf der Druckpartnerschaft mit Unternehmen, für die der Hersfelder Betrieb Gebrauchs- und Betriebsanleitungen druckt.

Den Schwerpunkt bildet jedoch die Partnerschaft mit renommierten Pharmaunternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet, für die der Bad Hersfelder Mittelständler Beipackzettel und Mini-Booklets (Minibroschüren) produziert.

Der kleinste Beipackzettel bei Hoehl-Druck ist gerade einmal 18 mal 17 Millimeter groß. Gefaltet und versiegelt würde er problemlos gleich mehrfach in eine Streichholzschachtel passen. © Mario Reymond

Bad Hersfelder Druckerei hat Partnerschaften mit Pharmaunternehmen

„Wir haben gezielt Pharmakunden angesprochen und mittlerweile richtig Fuß gefasst in diesem Sektor. Seit 2007 bei den Minibroschüren und seit 2009 auch bei den gefalzten Packungsbeilagen. Unsere erste dafür benötigte Spezial-Falzmaschine haben wir 2009 angeschafft“, erinnert sich Gutberlet. Mittlerweile laufen zehn dieser Maschinen an der Gutenbergstraße in Bad Hersfeld. Folgerichtig ist auch die Zahl der Beschäftigten von einst 32 auf nunmehr 150 angewachsen.

Und natürlich sind sämtliche Arbeitsschritte mit den Pharmakunden bis ins kleinste Detail abgesprochen und abgestimmt. „Da geht nichts mehr ohne Zertifizierungen und Audits. Sämtliche Prozesse, Anforderungen und Richtlinien müssen die geforderten Standards erfüllen“, erklärt der 73 Jahre alte Gesellschafter Georg Hebeler, der immer mal wieder in seinem Betrieb vorbeischaut.

Qualität ist beim Druck der den Medikamenten beiliegenden Informationsbroschüren und Beipackzetteln ganz wichtig. Denn jede Verunreinigung könnte dazu führen, dass die kleinen Texte nicht mehr zu lesen sind. Damit dies nicht passiert, wird jeder einzelne Druckauftrag digital überwacht. Mehr noch. Bei Hoehl-Druck können alle Sprachen dieser Welt digital eingelesen werden. Selbst Arabisch stellt kein Problem für die hoch technisierten Maschinen dar. Die jeweiligen Druckaufträge werden von den Kunden digital ins Druckhaus nach Bad Hersfeld übersendet.

Digitalisierter Workflow bei Hoehl-Druck in Bad Hersfeld

In der Druckerei werden die Aufträge in einen voll digitalisierten Workflow übernommen. Ein digitaler Kontrollabgleich der gedruckten Bogen sorgen für eine hundertprozentige Sicherheit der sensiblen Textinhalte der Pharmaindustrie. „Wir müssen sicherstellen, dass alle Buchstaben und Zeichen gedruckt sind. Wir erkennen bei einer kleinen Sechs-Punkt-Schrift den Unterschied zwischen einem Doppelpunkt und einem Semikolon“, berichtet Gutberlet.

Und er führt sogleich an, was Hoehl-Druck so stark mache: „Wir produzieren mit einem hochmodernen Maschinenpark und gut ausgebildeten und motivierten Mitarbeiter für unsere Kunden. Dadurch können wir sehr flexibel auf sich verändernde Marktsituationen reagieren und sichern somit hochwertige Arbeitsplätze in unserer Region. Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien sorgen für schnelle Reaktionszeiten im Sinne unserer Kunden.“

Silvia Kühnel, Mitarbeiterin im Hoehl-Druck-Kundenservice, zeigt das Muster eines riesigen Beipackzettels, der zusammengefaltet nicht viel größer als eine Scheckkarte ist und auf Vorder- und Rückseite insgesamt 128 zu bedruckende Seiten aufweist. © Mario Reymond

In Deutschland gebe es im Bereich der Mini-Booklets maximal drei Produzenten, die gleichwertig aufgestellt seien, wie Hoehl-Druck. Im Sektor der Falzprodukte sieht Gutberlet maximal zehn gleichrangige Mitbewerber in der gesamten Bundesrepublik. 70 Prozent des Jahresumsatzes von 15 Millionen Euro im vergangenen Jahr habe sein Unternehmen mit Beipackzetteln erzielt, berichtet Gutberlet. Die Druck- und Falzmaschinen in den Produktionsstätten an der Bad Hersfelder Gutenbergstraße stehen praktisch nie still.

Jedes Jahr verlassen 250 Millionen klassische Packungsbeilagen das Unternehmen – 70 Millionen Minibroschüren und 180 Millionen sogenannte Beipackzettel. Flexibel und variabel sind die Mitarbeiter von Hoehl-Druck auch bei der Größe der einzelnen Packungsbeilage.

„Wir sind in der Lage, einen von uns gedruckten Beipackzettel mit einer Größe von 930 mal 470 Millimetern auf Scheckkartengröße zu falzen. Es ist uns möglich, lediglich 0,04 Millimeter starkes Papier zu bedrucken. Georg Hebeler ergänzt: „Das ist der sogenannte Bibeldruck. Die Blätter in den Gesangbüchern und der Bibel sind ja auch dementsprechend dünn. Dieser ganz spezielle Dünndruck ist ebenfalls eine unserer vielen Stärken.“

Hoehl-Druck entwickelt sich technisch und personell permanent weiter und ist stetig auf der Suche nach motivierten Mitarbeitern und neuen Kunden. (Mario Reymond)