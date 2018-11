Streik bei Amazon zum Schnäppchentag Black Friday

Wieder Streik bei Amazon in Bad Hersfeld.

Seit der Nachtschicht wird bei Amazon in Bad Hersfeld wieder gestreikt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi soll der Ausstand bis 24 Uhr dauern.

Amazon hat wie in jedem Jahr die Saison der Weihnachtseinkäufe mit der Angebotswoche rund um den so genannten Black Friday eröffnet. "Jetzt geht es in den Jahresendspurt. Das ist für die Beschäftigten die stressigste Zeit, Überstunden inklusive", erklärte Mechthild Middeke, die für Amazon zuständige Gewerkschaftssekretärin.

Der Einsatz der Beschäftigten müsse durch eine höhere Bezahlung und durch ein tarifliches Weihnachtsgeld besser honoriert werden. Verdi fordert die Anerkennung des Tarifvertrags des Einzel- und Versandhandels und zusätzlich einen Gesundheitstarifvertrag.

