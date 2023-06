Im Bad Hersfelder Kapitelsaal werden Werke von Oskar Kokoschka gezeigt

Von: Laura Hellwig

Neue Ausstellung im Kapitelsaal: (von links) Dr. Thomas Handke, Lisa Hendrich, Dr. Marion Feld, Ralf Czajkowski und Anke Hofmann neben zwei Lithografien von Oskar Kokoschka – einem Selbstporträt von 1966 und einem Porträt der Stadt Aegina aus dem Jahr 1961. © Laura Hellwig/FondationOskar Kokoschka/VG Bild-Kunst, Bonn 2023

Im Bad Hersfelder Kapitelsaal eröffnet am 23. Juni eine Ausstellung mit Werken des österreichischen Künstlers Oskar Kokoschka.

Bad Hersfeld – Oskar Kokoschka sitzt auf einem Steinbrocken. Konzentriert beobachtet er seine Vorlage. Zwischen den Lippen hält er einen Stift, weitere hält er in der linken Hand, während er mit der rechten Hand schon zum Zeichnen ansetzt. Dieses Bild zeigt eine Fotografie des österreichischen Künstlers, aufgenommen in Griechenland.

„Oskar Kokoschka arbeitete spontan. Er beobachtete lange, brachte es dann aber direkt auf die Leinwand oder das Lithografie-Papier“, erklärt Kunsthistorikerin Dr. Marion Feld. Dies spiegele Kokoschkas zeichnerisches Talent, seine besondere Ausdruckssprache. Seine Striche, mal dick, mal dünn, sehen schnell und hektisch aus, seine Werke seien aber keinesfalls oberflächlich, erklärt Feld.

Eine Auswahl von rund 50 seiner Kunstdrucke wird ab Freitag, 23. Juni, im Kapitelsaal des Museums der Stadt Bad Hersfeld unter dem Titel „Oskar Kokoschka: Der ‘Explosionist’ – Eine Auswahl seiner Lithografien“ ausgestellt. „Diese Ausstellung wird es so wohl in Deutschland nicht noch einmal geben“, hob Bürgermeisterin Anke Hofmann die Bedeutung hervor.

Oskar Kokoschka gilt als einer der bedeutendsten österreichischen Künstler des 20. Jahrhunderts. Er ist 1886 in Pöchlarn in Österreich geboren, siedelte später nach Dresden über, flüchtete nach Prag und später nach England. Kokoschka reiste viel durch Europa und starb schließlich in der Schweiz.

Oskar Kokoschka: Ein Künstler mit Doppelbegabung

Der Österreicher mit der Doppelbegabung – er zeichnete nicht nur, sondern verfasste auch Dramen, Gedichte und künstlerische Schriften – war schon während seines Schaffens recht bekannt. „Er hat sich die Öffentlichkeitswirksamkeit seiner Werke zu Nutzen gemacht“, erklärt Feld. Außerdem hatte er Förderer, die sein Potenzial erkannten und ihn in der Kunstszene vernetzten.

Öffnungszeiten „Oskar Kokoschka: Der ‘Exlosionist’ – Eine Auswahl seiner Lithografien“ eröffnet am Freitag, 23. Juni, um 18.30 Uhr mit einer Vernissage. Öffnungszeiten des Museums: Dienstag bis Samstag: 10 bis 12 Uhr, 15 bis 17 Uhr; Sonn- und Feiertage: 11 bis 17 Uhr. Die Ausstellung geht bis zum 3. September.

Entstanden ist die Ausstellung durch eine Initiative des Kulturbundes Bad Hersfeld. Die Stiftung zur Förderung von Kunst und Wissenschaft des Kulturbundes in Berlin hat Mappen mit Kokoschkas Lithografien in ihrem Besitz – Restbestände einer Schenkung von Kokoschkas Ehefrau Olda. Ralf Czajkowski vom Kulturbund Bad Hersfeld nahm Kontakt zu Kunsthistorikerin Feld sowie zu Dr. Thomas Handke, Vorsitzender des Ausschusses für Bildung und Kunst, auf.

Weil Kokoschkas Werke in Museen in verschiedenen Ländern verteilt und Leihgaben deshalb kaum möglich sind, beschränkt sich die Ausstellung auf überwiegend monochrome Drucke. „Wir haben diese Einschränkungen zu einer Tugend gemacht“, erklärt Feld.

Durch die Konzentration auf wenige Zeichnungen könne man Kokoschkas Handschrift besser studieren und seine Ausdruckskraft nachvollziehen, so die Expertin. Kokoschkas Temperament und sein künstlerisches Selbstverständnis kämen in seinen Lithografien am besten zum Ausdruck. „Er hat sich selbst als Zeichner verstanden.“ Ergänzt wird die Ausstellung durch einige Farbdrucke sowie Fotografien.

Ausstellung in Bad Hersfeld: Rahmenprogramm vorgesehen

Nach und nach holt Leni Donceva die Bilder aus den Mappen und passt sie in Passepartouts ein, sodass sie pünktlich zur Eröffnung der Ausstellung am kommenden Freitag an den Wänden des Kapitelsaals in Bad Hersfeld hängen. © Laura Hellwig

Die Auswahl der Drucke gebe verschiedene Themenschwerpunkte vor, die von der Stadt Bad Hersfeld auch in einem, die Ausstellung begleitenden, Rahmenprogramm aufgegriffen werden, erläutert Lisa Hendrich, die bei der Stadt Bad Hersfeld für das Museum verantwortlich ist.

Rahmenprogramm Besucher der Ausstellung können auch an Führungen teilnehmen. Außerdem werden Workshops für Schulklassen und individuelle Gruppen zu den Themen Kunstform Porträt, Drucktechniken und Politische Bildung angeboten (Information und Anmeldung: Lisa Hendrich: 0 66 21/201 887 oder lisa.hendrich@bad-hersfeld.de). Passend zur Ausstellung wird es einen Katalog geben sowie eine CD mit Kompositionen des Bad Hersfelder Musikers Holger Reuning.

Die gezeigten Werke stammen teilweise aus dem Zyklus „Bekenntnis zu Hellas“, und sind während Kokoschkas Griechenlandreisen in den 1950- und 60er-Jahren entstanden. Ein anderes Thema der Ausstellung ist die Politische Bildung – Kokoschka war eine Zielscheibe der Nationalsozialisten und seine Werke galten als entartete Kunst.

Im Kapitelsaal zu sehen sind außerdem Illustrationen des Künstlers zu seinem Drama „Die Träumenden Knaben“. Weil Kokoschka eben auch dichterisch tätig war, entsteht eine Verbindung zum Theater, zu den Bad Hersfelder Festspielen. Auch hier soll es, so Lisa Hendrich, Begleitveranstaltungen geben. (Laura Hellwig)