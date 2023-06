Bad Hersfeld: Regierungspräsidium schmettert Einwände zum Hochbrücken-Ersatzbau ab

Das Tor zur Stadt: Die Hochbrücke am Peterstor ist eine der Haupteinfallstraßen nach Bad Hersfeld. Jetzt soll ein Ersatzneubau die in die Jahre gekommene Brücke ersetzen. © Nadine Meier-Maaz/Archiv

Bei dem Versuch, Änderungen am geplanten „Ersatzneubau“ der Hochbrücke in Bad Hersfeld zu erreichen, hat die Kreisstadt eine empfindliche Niederlage hinnehmen müssen.

Bad Hersfeld – Bei einem Erörterungstermin am 12. Juni im Regierungspräsidium in Kassel wurden die in einer Stellungnahme abgegebenen Änderungsvorschläge der Stadt abgeschmettert. Vielmehr noch: Das Regierungspräsidium droht sogar unverhohlen damit, der Stadt zugesagte Finanzmittel zu streichen.

Wenn die Kreisstadt das Vorhaben „willentlich mit Negativstellungnahmen und Nicht-Unterzeichnung“ der entsprechenden Vereinbarung nicht zur Umsetzung freigebe, bestehe die „erhebliche Gefahr“ , dass der Bund von der „Zusage zur Übernahme der Radverkehrsanlagen komplett zurücktritt“ und „bei dem Ersatzbau des Brückenbauwerks unter Umständen vollständig auf eine Erneuerung der barrierefreien Nebenanlagen verzichtet würde“, heißt es in der Beschlussvorlage, die am Mittwoch, 21. Juni, im Stadtplanungsausschuss erörtert werden soll.

„In der Konsequenz würde dann die heutige prekäre Situation für die Nahmobilität unverändert Bestand haben und die Kreisstadt müsste auf eigene Kosten in einem Umfeld mit erneuertem Brückenbauwerk Planung und Umsetzung bewerkstelligen“, macht das Regierungspräsidium Druck.

Wie berichtet hatte die Stadt versucht, auf den Ersatzneubau der Hochbrücke Einfluss zu nehmen. Dabei ging es unter anderem um die ebenfalls erfolgende Trassenplanung für die neue Schnellbahnstrecke, die vorgesehene Neugestaltung des Bahnhofsquartiers, das attraktiver werden soll, aber auch um die bereits jetzt sehr hohe Verkehrsbelastung, die zu erwartenden Verkehrsprobleme während der Bauzeit, die Verkehrsführung von nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmern und nicht zuletzt den Lärmschutz und die Kostenbeteiligung.

„Eindringlich“ weisen das Regierungspräsidium und die für den Fernstraßenbau zuständige bundeseigene DEGES darauf hin, das es sich um einen Ersatzneubau des Brückenbauwerks handele. Mit dem Bauvorhaben müsse „im Grundsatz lediglich die vorhandene Zweckbestimmung in der vorhandenen Lage wiederhergestellt werden“.

Im Klartext: Die von den politischen Gremien und auch dem Lärmschutzbeirat erhofften Verbesserungen durch einen veränderten Bau der Hochbrücke wird es nicht geben. Immerhin räumen die übergeordneten Behörden ein, dass sie die Argumentation der Kreisstadt „inhaltlich durchaus nachvollziehen können“, sie regen allerdings an, die „Problempunkte“ nach dem Ersatzneubau anzugehen. Dann allerdings wären Tatsachen quasi in Beton gegossen.

Auch dem Wunsch nach zusätzlichem Lärmschutz erteilt das RP eine Absage: Zwar hätten schalltechnische Messungen an einzelnen Gebäuden im Bereich des Brückenbauwerks Grenzwertüberschreitungen ergeben, „die jedoch zu keinen Ansprüchen bei der Lärmvorsorge führen würden.“

Das sagt Bürgermeisterin Anke Hofmann Bürgermeisterin Anke Hofmann reagierte zurückhaltend auf die Stellungnahme des Regierungspräsidiums. Sie war persönlich beim Erörterungstermin am 12. Juni dabei. „Natürlich haben wir auf Änderungen gehofft und alles probiert – was auch gut und richtig war“. Kampflos wolle sie noch nicht aufgeben, sondern die von der Stadt vorgeschlagenen Änderungen beim sogenannten „Ersatzneubau“ der Hochbrücke erneut zur Sprache bringen. „Wir werden uns noch mal äußern, auch wenn wir wenige Chancen haben“, sagte sie auf Anfrage unserer Zeitung. Zugleich verwies sie auf die Konsequenzen für die Stadt, die vom Regierungspräsidium angedroht wurden. „Eine neue Brücke ohne eine neue Unterführung – damit wäre uns nicht geholfen“, sagte die Bürgermeisterin, zumal die Stadt dann die anfallenden Arbeiten selbst bezahlen müsse. „Das alles ist nicht toll, aber die Planungen sind schon zu weit fortgeschritten, als dass wir noch Änderungen erwirken konnten. Zudem sei der Zeitraum zwischen dem Ersatzneubau und dem Baubeginn für die neue Schnellbahntrasse Fulda-Gerstungen zeitlich zu weit auseinander, um damit zu überzeugen. (kai)

Lärmschutzbeirat wirft dem Regierungspräsidium Nötigung vor

Mit scharfer Kritik reagiert der Lärmschutzbeirat der Stadt Bad Hersfeld auf die Einlassungen des Regierungspräsidiums zum Ersatzneubau der Hochbrücke. Die Drohung, dass der Stadt eventuell finanzielle Zuwendungen gestrichen werden könnten, bewertet das Gremium „als eine Form der Nötigung, die sich zumindest am Rande der Legalität bewegt“.



Ohnehin würden Fachleute aufgrund erheblicher Veränderungen in der Gesamtausführung nicht wie das RP von einem „Ersatzneubau“, sondern von einem Neubau sprechen. „Die Formulierung der DEGES erscheint daher eher als Irreführung, nur um die deutlich schlechteren Umwelt- und Lärmschutzstandards für einen bloßen Ersatzbau (alt gegen neu) einhalten zu können“, so der Lärmschutzbeirat.



„Alle Pläne und Absichten von Bürgermeisterin Anke Hofmann, die sie vor ihrer Wahl zum Neubau der Hochbrücke geäußert hat, wären nach einem solchen Beschluss Makulatur. Auch die fast zweijährige Arbeit zum Masterplan Mobilität würden mit einem solchen Beschluss konterkariert“, meint der Lärmschutzbeirat. Deshalb sei ein Widerspruch gegen das Votum des RP, sowie die rechtliche Prüfung des Ersatzneubaus dringend nötig.

Andrea Zietz, Fraktionsvorsitzende der Grünen, hatte als eine der ersten vor Ungemach in Sachen Hochbrücke gewarnt: Jetzt erklärt sie: „Das Planungsverfahren für die Hochbrücke scheint sich nicht besonders um die Einwendungen zu scheren. Die angeblich völlig marode, dringend zu ersetzende Brücke erschlägt alle Argumente. Damit wird die Offenlage zur Farce“.



Weder die geplante ICE-Trasse noch die städtische Verkehrsplanung werde dabei ausreichend berücksichtigt. Anstatt die geplanten Verkehrsprojekte gemeinsam zu betrachten und zu bewerten, „bekommen wir eine wohl rund 100 Millionen teure Brücke auf Grundlage der Verkehrsplanung aus den 1950er Jahren. Da kann man nur mit dem Kopf schütteln“. (Kai A. Struthoff)