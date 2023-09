Bad Hersfeld sucht Anschluss an Naturpark Knüll und setzt auf Premiumwege

Von: Kai Struthoff

Wandern ist gesund und macht Spaß: Die Fabelwege im Naturpark Knüll sind besonders schön. © Naturpark/nh

Wie kann die Anbindung von Bad Hersfeld an den Naturpark Knüll gelingen?

Bad Hersfeld – Darum ging es im Kulturausschuss der Stadt, in dem deshalb die Geschäftsführerin des Naturparks Katrin Anders, der Tourismusbeauftragte des Kreises Jörg Peters und die Leader-Chefin Sigrid Wetterau zu Gast. Neben Bad Hersfeld gehören auch Ludwigsau, Niederaula, Breitenbach/H., Kirchheim, Neuenstein, Alheim, Rotenburg und Bebra zum Naturpark, die meisten der zertifizierten Premium-„Fabelwege“ befinden sich aber im Schwalm-Eder Kreis. Das soll sich nun ändern.

Rund 40 000 Euro stünden aktuell im Haushalt der Kreisstadt für den Ausbau von Freizeitwegen zur Verfügung. Gemeinsam mit dem hessischen Heilbäderverband strebe Bad Hersfeld an, mit „Gesundheit, Kultur und Natur“ um Besucher zu werben, erläuterte die Leiterin der Touristinfo Franziska Rothenaicher im Ausschuss. Geplant sei, attraktive Angebotspakete zu schnüren, die etwa Yoga-Kurse, Gymnastik, Wanderungen und Kulturveranstaltungen beinhalten.

Außergewöhnliche Wanderwege gibt es allerdings nur wenige in Bad Hersfeld. Neben dem Haukuppenweg und dem Katharinenweg sei derzeit der Stellarskuppenweg in Planung, berichtete Franziska Rotheaicher. Markus Heide vom Fachbereich Stadtmarketing machte darauf aufmerksam, dass vor allem ehrenamtliche Wegepaten benötigt werden, die die ausgewiesen Wanderwege in Schuss halten.

Katrin Anders vom Naturpark Knüll bekräftige, wie wichtig die Arbeit der Wegepaten bei der Unterhaltung sei und regte an, zunächst die bereits bestehenden Wege weiterzuentwickeln, um möglichst eine Zertifizierung als Premiumwanderweg zu erreichen. Das Ziel des Naturparks Knüll sei in jedem Fall die „Osterweiterung“ des Wegenetzes. „Uns ist es ein Anliegen, in jeder Kommune, die zum Naturpark gehört, einen Fabelweg auszuweisen“, sagte Anders.

Der Ausschussvorsitzende Dr. Thomas Handke plädierte ebenfalls dafür „lieber das Wegenetz etwas abzuspecken, aber dafür Premiumwege anzubieten“ und nannte als Vorbild Rotenburg, wo gerade drei solcher besonders hochwertigen Wanderrouten ausgewiesen worden sind (wir berichteten).

„Lieber weniger Wege ausweisen und dafür auf Qualität setzen“, lautete auch der Ratschlag von Sigrid Wetterau, denn dies sei auch durch Leader-Mittel förderfähig. Die Zertifizierung eines Weges durch das Deutsche Wanderinstitut nehme normalerweise zwei Jahre Zeit in Anspruch. Fördergeld stehe für derartige Vorhaben noch bis 2027 zur Verfügung.

Losgelöst von Wanderwegen sind zudem die Fahrradrouten zu betrachten, verdeutlichte der Tourismusbeauftragte des Kreises Jörg Peter, der zurzeit gerade an einem Radwegekonzept für den Alltagsradverkehr im Kreis arbeitet. Vor dem Hintergrund des Klimawandels mit Waldbränden, Überflutungen und sehr hohen Temperaturen in den klassischen Urlaubsländern am Mittelmeer erwartet er, dass sich das Reiseverhalten der Menschen massiv ändern wird. „Die Urlauber werden eher Nähe und Sicherheit suchen“, was für die heimischen Gefilde und somit den Wander- und Radtourismus Chancen berge.

„Premiumwege und davon getrennt Radpisten sind der richtige Weg für Bad Hersfeld“, resümierte der Erste Stadtrat Gunter Grimm nach der Debatte mit den Fachleuten. Der zuständige Fachbereich soll dazu nun in nächster Zeit dem Stadtparlament entsprechende Vorschläge unterbreiten.

