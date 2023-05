Bad Hersfeld: Swing-&Wine-Festival im Stiftspark ist gestartet

Von: Laura Hellwig

Anna Rix, Inge Kießner und Marion Dicker (von links) am Eröffnungsabend des Swing-&-Wine-Festivals in Bad Hersfeld © Laura Hellwig

Fünf Tage Programm hat das Swing-&Wine-Festival in Bad Hersfeld zu bieten. Am Donnerstagabend ging es los mit der Tom Pfeiffer Band.

Bad Hersfeld - In Bad Hersfeld hat am Donnerstag das Swing-&-Wine-Festival begonnen. Darauf stießen auch Anna Rix, Inge Kießner und Marion Dicker aus Bad Hersfeld an. Wein genießen und Live-Musik hören – in ausgelassener Stimmung – das können Besucherinnen und Besucher noch an den kommenden vier Tagen in der Festspielstadt erleben.

Aber nicht nur im Stiftsbezirk, auch am Linggplatz und in der Innenstadt wird an diesem Pfingstwochenende Musik geboten. Am Freitagabend spielen auf der Bühne im Stiftspark zuerst die N’Awlins Brass Band und im Anschluss die Jan Luley Band mit Brenda Boykin.

In der neuen Prosecco-Lounge im Staudengarten läutete Bad Hersfelds Bürgermeisterin auch ganz offiziell in das Festival-Wochenende ein. „Wir werden jedes Jahr ein bisschen schöner“, sagte sie in einer kurzen Ansprache vor geladenen Gästen aus Politik und Wirtschaft.

Das Programm gibt es auf swingandwinefestival.de.

Bürgermeisterin Anke Hofmann eröffnet in der neuen Prosecco-Lounge das Swing-&-Wine-Festival in Bad Hersfeld © Laura Hellwig