Wilde Verfolgungsjagd mit Mercedes durch Bad Hersfeld – zwei zerstörte Autos und verletzte Polizisten

Von: Yuliya Krannich

In Bad Hersfeld kommt es zu einer Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und einem blauen Mercedes. Zwei Polizisten verletzten sich.

Bad Hersfeld – Eine wilde Verfolgungsjagd durch Bad Hersfeld forderte am Mittwoch (19. April) zwei verletzte Polizisten und zwei zerstörte Autos. Was war passiert?

Einer Streife der Polizeistation Bad Hersfeld fiel gegen 16.15 Uhr ein blauer Mercedes auf, nach dem gefahndet wurde. Bei dem Versuch, das Fahrzeug für eine Kontrolle zu stoppen, gab der Fahrer plötzlich Gas und flüchtete. Der Streifenwagen nahm die Verfolgung auf.

Mit dem zerstörten Streifenwagen der Polizei Bad Hersfeld fährt so schnell kein Beamter mehr. © TV-newsHessen

Verfolgungsjagd in Bad Hersfeld: Mercedes kracht in Auto der Polizei

Mit hoher Geschwindigkeit raste der Mercedes durch das Wohngebiet Hohe Luft in Richtung Petersberg. Fuhr durch die Knüllstraße in die Thorner Straße. Hier kam der Mercedes aber nicht weiter, weil ihm ein Fahrzeug entgegenkam. Der Mercedesfahrer wollte sein Fahrzeug zurücksetzen und krachte mit Vollgas in die Front eines Streifenwagens, der hinter ihm auftauchte.

Noch an der Unfallstelle wurde der flüchtige Fahrer festgenommen und in die Polizeistation Bad Hersfeld gebracht. Die beiden Beamten aus dem Streifenwagen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Feuerwehr aus Bad Hersfeld – Petersberg sicherte die Unfallstelle und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. An beiden Fahrzeugen entstand vermutlich Totalschaden. (Yuliya Krannich)

