Bad Hersfelder Abiturient AbdulRahman Arafat hat mit Software Erfolg

Wochenend-Porträt

Darum geht's: Abiturient AbdulRahman Arafat zeigt auf einer Karte zum menschlichen Körper auf das Gehirn. Seine Software „Brain Med" hilft Medizinern dabei, den Grad von Metastasen zu bestimmen.

Der Bad Hersfelder Abiturient AbdulRahman Arafat hat eine Software entwickelt, mit der man mithilfe von MRT-Aufnahmen Hirntumore erkennen und klassifizieren kann.

Bad Hersfeld – Im kommenden Frühjahr stehen für AbdulRahman Arafat und seine Mitschüler die Abiturprüfungen an der Modellschule Obersberg an. Doch während viele von ihnen noch nicht wissen, was sie nach dem Abitur machen sollen, ist der weitere Weg des 18-jährigen Hersfelders längst vorgezeichnet. Er möchte Medizin studieren und ebenso wie sein Vater Neurochirurg werden.

AbdulRahmans Vater Nafithz ist übrigens Sektionsleiter der Neurochirurgie am Klinikum in Schwalmstadt. Und die Vorzeichen für AbdulRahman sehen blendend aus. Denn vor mehr als einem Jahr hat er eine Software namens „Brain Med“ entwickelt.

„Brain Med“ ist ein Computerprogramm, das KI-basiert (Künstliche Intelligenz) mithilfe von MRT-Aufnahmen Hirntumore erkennen und klassifizieren kann. Es soll außerdem Ärzten bei der Früherkennung, Gradbestimmung und bei der Lokalisation von Primärtumoren und Metastasen helfen. Im Vorfeld musste das Programm mit tausenden Bildern „trainiert“ werden, damit es weiß, wonach es suchen muss und eine möglichst präzise Voraussage treffen kann.

Auf die Idee, „Brain Med“ in Angriff zu nehmen, war AbdulRahman Arafat gekommen, nachdem ein Kollege seines Vaters wegen Hirnmetastasen gestorben war. „Mein Vater hat mir die medizinischen Probleme geschildert und ich habe dann die Software entwickelt“, sagt der 18-Jährige.

Bad Hersfelder entwickelt Software mit 97-prozentiger Präzision

„Brain Med“ habe mittlerweile eine 97-prozentige Präzision. Selbst Krankenhäuser sind von „Brain Med“ überzeugt. „Ich arbeite mit dem Klinikum Seesen zusammen. Da läuft gerade eine große Testphase“, erklärt AbdulRahman.

Geld verdient der Abiturient mit seiner Software noch nicht. Allerdings hat er sie sich patentieren lassen. Und „Brain Med“ werde immer besser, da er das Programm immer weiter verfeinere. Hilfreich sei ihm dabei auch die Zusammenarbeit mit dem Institut für Neuroradiologie in Frankfurt am Main und dem Neuro-Kopf-Zentrum in München.

Schon in einem Jahr, so hofft er, werden klinische Studien den Beweis erbracht haben, dass „Brain Med“ aus der Neurochirurgie nicht mehr wegzudenken sein wird.

Im schulischen Bereich von „Jugend forscht“ hat es Abdul Rahman mit seiner Software über den Regional- und Landeswettbewerb bis zum Bundesentscheid in Bremen geschafft. Dort erreichte er mit „Brain Med“ unter den besten Jungforschern der Bundesrepublik wieder eine Auszeichnung. AbdulRahman bekam nicht nur den 5. Preis verliehen, sondern erhielt auch noch weitere äußerst spannende Einladungen.

Vom 13. bis zum 15. Juni ist er von der hessischen Landesvertretung nach Brüssel eingeladen worden. Er wird dort das EU-Parlament besuchen und bei einer Abendveranstaltung sein Projekt einem internationalen Publikum vorstellen.

Abiturient aus Bad Hersfeld zu Empfang des Bundeskanzlers eingeladen

Vom 25. bis zum 26. September reist er nach Berlin. Dort darf er gemeinsam mit allen Preisträgern des Bundeswettbewerbs am Empfang des Bundeskanzlers Olaf Scholz teilnehmen.

Diese beiden Einladungen erfüllen AbdulRahman bereits mit Stolz, doch tatsächlich hofft er nun insgeheim auf eine Einladung zur ISEF im Mai kommenden Jahres in Dallas. „Regeneron International Science and Engineering Fair“ ist der größte Schüler-Wissenschaftswettbewerb der Welt.

Eigentlich der richtige Ort für die ganz spezielle Nischenentwicklung „Brain Med“, findet auch Projektbetreuer Özgür Kutluay, der Lehrer an der Gesamtschule Obersberg ist. Beim Bundeswettbewerb habe sich „Brain Med“ wohl nur wegen seiner ganz speziellen Nischenkonzentration nicht gegen gesellschaftsfähigere Projekte wie den maschinellen Besenreiniger oder die nachhaltige kompostierbare Einwegtüte aus Biokunststoff durchsetzen können, glaubt Kutluay. (Mario Reymond)