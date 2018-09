Bad Hersfelder Baris Cokgenc hat in der Türkei den Deutschen in sich entdeckt

Bad Hersfeld. Baris Cokgenc ist in Bad Hersfeld geboren und studiert in Fulda. Jetzt hat der 23-Jährige für ein halbes Jahr in der Heimat seiner Familie, der Türkei, gelebt.

„Wenn man in Deutschland als einer von wenigen Menschen mit Migrationshintergrund auf eine Grundschule geht, kann das durchaus dazu führen, dass man auf diesen Hintergrund reduziert wird“, berichtet er. So habe er früh lernen dürfen, dass er ganz oft einfach nur „der Türke“ gewesen sei.

Hansdampf in allen Gassen

„Als ein Mensch mit gesundem Humor, der auch gut über sich selbst lachen kann, nenne ich mich selbst mittlerweile Multitürke – der Türke für alle Fälle“, sagt er und lacht. Und diese Bezeichnung ist auch sehr zutreffend, denn der junge Mann mit türkischem Pass ist das, was man in Deutschland früher im besten Sinne einen „Hansdampf in allen Gassen“ genannt haben würde.

Neben seinem Studium und dem Aufbau einer beruflichen Zukunft – gemeinsam mit Geschäftspartnern und durch seine guten Kontakte in die Türkei arbeitet er intensiv an mehreren Firmenprojekten – ist er nämlich auch ehrenamtlich sehr aktiv: als Mitglied der Bad Hersfelder Feuerwehr und Erste-Hilfe-Ausbilder beim DRK will Cokgenc so der Gesellschaft, in der er lebt, etwas zurückgeben. „Bei uns in der Familie war Integration immer äußerst wichtig“, sagt er. Das habe ihm schon sein Vater beigebracht.

Seine türkischen Wurzeln machen ihn auch bei Feuerwehr und DRK zu etwas Besonderem. Cokgenc bietet Seminare und Vorträge sowie Coachings an, in denen Führungskräfte ihre interkulturellen Kompetenzen erweitern können. Dabei gilt sein Stil als provokant: „Islamisierung der Feuerwehr – was ist wirklich dran?“, lautet eine seiner Arbeitshypothesen – angesichts eines doch eher übersichtlichen Anteils von Migranten in der Feuerwehr eine eher augenzwinkernd-humorvolle Herangehensweise.

Und die hat ihm auch bei seiner Zeit in der Türkei sehr geholfen. Von Januar bis Ende Juni war Baris Cokgenc in Izmir, wo er an der University of Economics sein viertes Semester als Auslandssemester absolviert hat. Wohnen durfte er dort bei seinem Opa in einem Stadtteil von Izmir.

„Dadurch, dass ich mich vorher nie länger als sechs Wochen zu Urlaubszwecken im Ausland aufgehalten habe, sehe ich meinen türkischen Hintergrund auch als die dominierende Kultur in mir. Weil beide Elternteile auch türkisch sind, sind wir entsprechend zuhause auch eher mit eben dieser Kultur aufgewachsen“, sagt der 23-Jährige. Im vergangenen halben Jahr habe er allerdings feststellen müssen, dass ihn sein Umfeld in Deutschland mehr geprägt hat, als ihm bisher bewusst war. „Ich habe einen Deutschen in mir – auch, wenn ich mit christlichen Bräuchen oder gar Bier oder Schweinefleisch recht wenig zu tun habe, habe ich doch ein anderes Bild von Pflichtbewusstsein, Pünktlichkeit und Disziplin, als das in der Türkei gelebt wird. Wenn man besonders viel Wert auf Genauigkeit und Perfektionismus legt, braucht man dort Nerven aus Stahl“, sagt er.

Durch seine Zeit in der Türkei ist ihm eine Sache aber nun ganz bewusst geworden: „Heimat ist ein Gefühl – ich habe letztendlich zwei Heimaten“, sagt er. Die Herzlichkeit, Offenheit und Hilfsbereitschaft der Menschen in der Türkei habe ihn sehr berührt. „Über meine lange Familiengeschichte – sie reicht zurück bis ins 17. Jahrhundert – habe ich viele tolle Begegnungen gehabt.“ Auch wenn sein Türkisch mit Dialekt als „nicht von hier“ meist sofort erkannt worden sei. Neben vielen Familienmitgliedern habe er auch zu Feuerwehr und dem Roten Halbmond – dem türkischen Pendant zum DRK – in Izmir gut Kontakt bekommen. „Wir versuchen, zum Hessentag Vertreter des Roten Halbmondes aus Izmir nach Bad Hersfeld einzuladen“, verkündet er stolz. So solle ein regelmäßiger Austausch angestoßen werden.

Als Fazit seiner Türkei-Erfahrung hat der 23-Jährige für sich ausgemacht: „Ich möchte dort später einmal leben – aber es wird noch lange dauern, bis es soweit ist, dass ich dazu bereit bin.“ Spricht’s und schlüpft in seine Fleecejacke von der Bad Hersfelder Feuerwehr – die seit Kurzem am Ärmel ein zusätzlicher Aufnäher ziert: den haben ihm die Feuerwehr-Kameraden in Izmir geschenkt.