Bad Hersfelder Festspiele: Alexandra Kamp spielt am Eichhof

Von: Laura Hellwig

Alexandra Kamp spielt in „Nein zum Geld“ bei den Bad Hersfelder Festspielen © Philip Nürnberger/Bad Hersfelder Festspiele

Neben Pascal Breuer, Kathrin Ackermann und Sebastian Goder wird Alexandra Kamp in der Komödie „Nein zum Geld!“ zu sehen sein, das die Bad Hersfelder Festspiele im Schloss Eichhof zeigen.

Die Pressemitteilung der Bad Hersfelder Festspiele im Wortlaut:

Nachdem bereits bekannt war, dass Pascal Breuer, Kathrin Ackermann und Sebastian Goder in der Komödie „Nein zum Geld!“ ab dem 28. Juli 2023 im Hof des Schlosses Eichhof auftreten werden, ist nun auch die vierte Rolle besetzt: Die Schauspielerin Alexandra Kamp wird die Rolle der Ehefrau des Lottogewinners Richard spielen. Damit ist auch die Komödie im Schloss Eichhof hochkarätig besetzt, Regie führt Komödienexperte René Heinersdorff.

Einem Millionenpublikum bekannt wurde Alexandra Kamp in der weibliche Hauptrolle in dem Kinofilm „Horst Schlämmer - Isch kandidiere“ von und mit Hape Kerkeling. Er erkannte ihr komisches Talent als einer der Ersten.

Ihre Karriere startete nach ihrem Schauspielstudium in New York mit ihrem Kinodebüt 1998 in dem französischen Film „Riches, Belles et Cruelles“ mit Claudia Cardinale in der Hauptrolle. Es folgten neben vielen Bühnenrollen zahlreiche Film- und Fernsehrollen, unter anderem auch Serienrollen wie in „Wilde Engel“, Dr. Klein“ oder „Tierärztin Dr. Mertens“.

Im Schloss Eichhof wird sie die Rolle der Claire in der Komödie „Nein zum Geld!“ übernehmen und spielt damit die Ehefrau des Lottogewinnes Richard (Pascal Breuer), der das Geld nicht abholen will. Er sagt: „Nein zum Geld!“. Kann man sich das vorstellen? Richard stellt sich genau das vor, denn er ist mit seinem Leben zufrieden. Seine Frau Claire (Alexandra Kamp), seine Mutter (Kathrin Ackermann) und sein bester Freund (Sebastian Goder), die zu ihm zum Abendessen gekommen sind, reagieren fassungslos. Es entspinnt sich eine Diskussion um Glück und Geld. Und es beginnt eine intensive Suche nach dem Lottoschein. Wenn Richard ihn nicht einlösen will, dann eben die anderen – so der Plan.

„Nein zum Geld!“, die Komödie von Flavia Coste in der Regie von René Heinersdorff feiert am 28. Juli 2023 um 20:30 Uhr die Bad Hersfelder Premiere im Schloss Eichhof. (pm)