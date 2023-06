Bad Hersfelder Festspiele: Beatrix Doderer spielt eine von drei Närrinnen

Von: Christine Zacharias

Beatrix Doderer freut sich, wieder in Hessen zu sein. Sie spielt eine Närrin im Stück „König Lear“ bei den Bad Hersfelder Festspielen. © Christine Zacharias

Beatrix Doderer spielt in „König Lear“ eine der drei Närrinnen. Wir stellen die Schauspielerin und Kabarettistin vor. Am 30. Juni feiert das Stück Premiere.

Bad Hersfeld – Für Beatrix Doderer ist es, als käme sie nach Hause, obwohl sie vorher noch nie in Bad Hersfeld war. Für die aus Darmstadt stammende Schauspielerin und Kabarettistin ist Hessen ihre Heimat, auch wenn sie feststellen musste, dass in Bad Hersfeld ganz anders gesprochen wird, als sie das aus ihrer südhessischen Heimat kennt.

In Tina Laniks Inszenierung von „König Lear“ ist Doderer eine der drei Närrinnen. „Eigentlich sind wir ein Körper, auch ein Sprachkörper und sprechen fast alles chorisch“ erläutert sie. Aber natürlich habe auch ein Narr verschiedene Seiten und Eigenschaften, die sie mit Anna Graenzer und Bettina Hauenschild verkörpere. „Es ist toll, dass wir zu dritt sind, dass sich die Figur aufblättern kann“, freut sie sich. Einige der Texte würden auch gesungen, begleitet von einem Musiker.

Die Närrinnen hätten in dem Stück viele verschiedene Funktionen: Sie beobachteten, sie prophezeiten, sie sagten ihre Meinung, sie verkörperten das Gewissen, den Wahnsinn, Ironie und Zynismus, sie seien präsent, aber oft im Hintergrund, erläutert Beatrix Doderer. Die Närrinnen hielten den Personen auf der Bühne aber auch dem Publikum einen Spiegel vor.

Darin kann sie durchaus Parallelen zum Kabarett entdecken. Auch Kabarettisten beobachteten, distanzierten sich, brächten Dinge auf den Punkt. „Das mag ich daran“, sagt Doderer, die unter anderem Mitglied des Ensembles der Münchner Lach- und Schießgesellschaft war, mit Dieter Hildebrandt, Werner Schneyder und Luise Kinseher zusammen gearbeitet hat und mit Soloprogrammen unterwegs war.

Beatrix Doderer: Kabarett zu machen sei wie eine Befreiung

Viele Kabarettisten legten sich eine Figur zu, das sei wie ein Narrenkostüm, erläutert Doderer. Kabarett zu machen sei, so Doderer, für sie wie eine Befreiung gewesen. „Das war nach der Schauspielschule wichtig fürs Denken, Handeln und die Mündigkeit“, sagt sie. Vor allem aber sei sie Schauspielerin. Das Kabarett eröffne ihr zusätzliche Dimensionen.

Beatrix Doderer war Ensemblemitglied am Residenztheater München, an den Münchner Kammerspielen und aktuell am Schauspiel Graz. Sie spielte am Deutschen Theater Berlin, am Stadttheater Bern, am Salzburger Landestheater und auf vielen anderen Bühnen und hat mit zahlreichen bekannten Regisseurinnen und Regisseuren zusammengearbeitet, darunter auch schon mehrfach mit Tina Lanik.

Doderer liebt es, in andere Rollen zu schlüpfen. Interessant findet sie es, männliche Figuren zu spielen. Dabei interessiert es sie, den Menschen zu zeigen, nicht irgendwelche Klischees. Das männliche Verhalten zu studieren und zu spüren, was es mit Frauen macht, wenn sie sich wie Männer bewegen, größere Schritte machen, sich den Raum nehmen, findet sie spannend.

„Da ändert sich auch etwas im Bewusstsein“, hat Doderer festgestellt, die unter anderem Frauen gecoacht hat, die nach dem Doktortitel auf dem Weg zu einer Professur waren. Dass zurzeit am Theater so viel möglich sei, dass so viele aktuelle Themen aufgegriffen würden, dass es so viele tolle Stücke gebe und dass das Theater die Veränderungen der Gesellschaft widerspiegele, das fasziniert Beatrix Doderer. (Christine Zacharias)