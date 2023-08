Bad Hersfelder Festspiele: „A Chorus Line“ ist das Musical des Sommers 2024

Von: Carolin Eberth

Große Freude: Die Bad Hersfelder Festspiele sind das erste Theater im deutschsprachigen Raum, dass „A Chorus Line“ in einer eigenständigen Inszenierung und Choreografie auf die Bühne bringen darf. © Kai Struthoff

Im kommenden Sommer kann sich das Publikum der Bad Hersfelder Festspiele auf ein Revival des Broadway Musicals „A Chorus Line“ mit mitreißenden Tanzszenen und Ohrwurmgarantie freuen. Nun wird das Musical endlich in der Stiftsruine gezeigt – aber in einer besonderen Fassung.

Bad Hersfeld - Die Bad Hersfelder Festspiele sind das erste Theater im deutschsprachigen Raum, dass „A Chorus Line“ in einer eigenständigen Inszenierung und Choreografie auf die Bühne bringen darf. Bisher konnten Regie und Tänze nur von der originalen Broadway-Fassung übernommen werden, sodass bisher in Deutschland, Österreich und der Schweiz keine Neu-Inszenierung zu sehen war. Intendant Joern Hinkel: „Ich bin stolz, dass wir die ersten sind, die dieses mitreißende Stück in neuem Gewand zeigen können. Es spricht für die hohe Qualität unserer Aufführungen, dass wir die Lizenz aus den Vereinigten Staaten dafür bekommen haben.“ Nach dem ´Club der toten Dichter´ ist dies nun die zweite Produktion, wo dies gelungen ist.

Joern Hinkel gab dies während eines Pressetermins mit Bürgermeisterin Anke Hofmann und dem Hauptsponsor der Bad Hersfelder Festspiele, der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg, bekannt. Für Bürgermeisterin Anke Hofmann ist das Musical ein besonderes Highlight für die Stadt und die Festspiele: „Dass die Festspiele nun schon zum zweiten Mal die Genehmigung aus Amerika erhalten, einen Welt-Hit in einer neuen Fassung auf die Bühne der Stiftsruine zu bringen, ist großartig und ein weiterer Coup, der Intendant Joern Hinkel gelungen ist“, so die Bürgermeisterin.

Fest steht ebenfalls, dass Melissa King Regie führen wird, so Joern Hinkel: „Mit Melissa King haben wir eine fantastische Regisseurin und Choreografin, die die Bühne in der Hersfelder Stiftsruine wirklich bis in jeden Winkel hinein kennt und mit den besonderen Anforderungen des Spielortes bestens vertraut ist.“

Seit vielen Jahren überzeugt Melissa King mit ihren Choreografien (wie in diesem Sommer mit „Jesus Christ Superstar“) und Inszenierungen (z.B. „Show Boat“ in Bad Hersfeld) nicht nur das Publikum der Bad Hersfelder Festspiele, sondern im gesamten deutschsprachigen Raum.

Joern Hinkel: „Ich habe den Film von Richard Attenborough mit Michael Douglas 1985 glaube ich dreimal im Kino gesehen, so begeistert war ich von der Musik. Das ist wirklich 80er Jahre pur! Faszinierend, dass die Geschichte heute besonders den Zeitgeist trifft: jeden Tag sehen wir Casting-Shows im Fernsehen, jeder sehnt sich nach den bekannten 15 Minuten Weltberühmtheit …. Dieser Satz von Andy Warhol wird auch im Stück zitiert.“

„A Chorus Line“ von Marvin Hamlisch, Edward Kleban, James Kirkwood und Nicholas Dante wurde am Broadway von 1975 bis 1990 in mehr als 6000 Vorstellungen gezeigt und ist damit eines der erfolgreichsten Musicals. Der Inhalt ist spätestens auch seit der Verfilmung 1985 mit Michael Douglas als knallhartem Choreografen und Regisseur Zach, der Tänzerinnen und Tänzer für ein Musical sucht, bekannt. Zach lässt nicht nur vortanzen und singen, die vielen Kandidatinnen und Kandidaten für nur acht zu besetzende Rollen müssen auch Persönliches aus ihrem Leben preisgeben, um ihn zu überzeugen.

1976 wurde der Pulitzer Preis für Theater an „A Chorus Line“ vergeben, das damit eines der wenigen Musicals ist, dem je diese Ehre zuteil wurde.

Das gesamte Programm der 73. Bad Hersfelder Festspiele 2024 wird im Oktober bekannt gegeben und im Oktober wird auch der Vorverkauf für die Saison 2024 beginnen. Die Bad Hersfelder Festspiele werden im nächsten Sommer vom 21. Juni bis 18. August 2024 stattfinden.

„Summertime“ - Die Abschluss-Gala mit dem Orchester der Bad Hersfelder Festspiele, Willemijn Verkaik, Sidonie Smith und vielen anderen

Als Gast wird in diesem Jahr am 27. August ab 20 Uhr Musical-Star Willemijn Verkaik in der Stiftsruine auftreten. Die gebürtige Niederländerin machte weltweit Furore mit ihrer Paraderolle Elphaba im Musical „Wicked“. In der Rolle der grünen Hexe stand sie am Broadway, am Londoner West End, in den Niederlanden, in Oberhausen und zuerst in 2007 in Stuttgart auf der Bühne. Noch mehr Fans gewann sie als Stimme der Elsa in „Eiskönigin“-Verfilmungen. Weitere Rollen in Deutschland und den Niederlanden waren u.a. Molly in „Ghost“, Donna in „Mamma Mia!“, Kala in Disney’s „Tarzan“, Beverley Bass im Musical „Come From Away“ und Mrs. Danvers in „Rebecca“. Zudem gibt sie auf der ganzen Welt Konzerte.

Sidonie Smith und Andreas Bongard brillieren in diesem Sommer in „Jesus Christ Superstar“ als Maria Magdalena und Jesus. Sie werden wie auch Frank Winkels (Pontius Pilatus) und Rob Pelzer (König Herodes) solo und mit Duetten auftreten. Außerdem darf man sich auf ein Trio aus „König Lear“ freuen: Nora Buzalka, Katrin Röver und Friederike Ott werden gemeinsam zeigen, dass sie nicht nur als Lears Töchter großartig sind, sondern auch gemeinsam singen können.

Die Moderation übernimmt Peter Englert. Er trat auch in diesem Sommer als Mathematiklehrer McAllister in „Der Club der toten Dichter“ auf und spielte mehrere Rollen in „Das kleine Gespenst“.

Überschrieben ist das Konzert mit dem Titel „Summertime“, und der berühmte Titel aus „Porgy und Bess“ wird natürlich Teil des Programmes sein. Außerdem haben die Künstler mit Orchesterleiter Christoph Wohlleben Songs aus Musicals wie „Der Mann von la Mancha“, „Mozart“, „Sister Act“, „Jekyll und Hyde“ und vielen anderen ausgewählt.

Traditionell endet die Gala mit dem Marsch “Pomp and Circumstance” von Edward Elgar, begleitet von der erneut beeindruckenden Arbeit des Pyrotechnikers der Bad Hersfelder Festspiele.

Im Rahmen der Abschluss-Gala wird der begehrte Zuschauerpreis (in diesem Jahr zum 28. Mal) verliehen: Die Festspiel-Besucherinnen und -Besucher wählen die Preisträgerin oder den Preisträger aus Darstellerinnen und Darstellern der Produktionen in der Stiftsruine dieser Spielzeit aus. Abgestimmt werden kann bis Samstag, den 26. August online - unterstützt durch die Sparkasse Hersfeld-Rotenburg - und auf den Stimmzetteln im Eingangsbereich der Stiftsruine. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden Gutscheine für Eintrittskarten für die nächsten, die 73. Bad Hersfelder Festspiele, verlost.