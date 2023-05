Bad Hersfelder Festspiele: Neues Koch- und Talkformat „Soulkitchen“

Von: Laura Hellwig

Teilen

Auch sie kochen für die Gäste: Charlotte Schwab ist am 10. Juni und Joern Hinkel am 17. Juni bei der Reihe „Soulkitchen“ mit dabei. © Ina Rumpf/Bad Hersfelder Festspiele

Die Bad Hersfelder Festspiele präsentieren eine neue Talk- und Kochshow-Reihe mit dem Titel „Soulkitchen“. Der erste Termin ist am 10. Juni.

Bad Hersfeld – Bei dem neuen Format „Soulkitchen“ werden Festspielstars in Stern’s Kochwerkstatt hinter dem Herd stehen und die anwesenden Gäste bekochen.

Gastgeberin und Moderatorin ist Christine Bossert, sie ist auch künstlerische Betriebsdirektorin der Bad Hersfelder Festspiele. Bossert wird den Künstlern und Köchen des Abends nicht nur Küchengeheimnisse, sondern auch manche Geschichte aus ihrem Leben hinter und auf Theaterbühnen und an Filmsets entlocken, heißt es in der Ankündigung der Bad Hersfelder Festspiele.



In der ersten Auflage der Veranstaltungsreihe am Samstag, 10. Juni, laden Charlotte Schwab und Max Herbrechter zum Essen ein. Die beiden treten ab dem 30. Juni in den Hauptrollen in „König Lear“ in der Stiftsruine auf.



Soulkitchen der Bad Hersfelder Festspiele: Drei Termine geplant

10. Juni: Charlotte Schwab und Max Herbrechter: „Liebe geht durch den Magen“



17. Juni 2023: Bettina Hauenschild und Joern Hinkel: „Meine Magische Küche“

20. Juli: Sidonie Smith und Günter Alt: „Von fremden Ländern und Menschen“

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr in Stern’s Kochwerkstatt, Webergasse 9, in Bad Hersfeld. Gäste bezahlen für ein Menü auf Sterne-Niveau, Getränke und den Eintritt insgesamt 85 Euro.

Tickets und Reservierungen unter info@zumsternhersfeld.dé, Telefon 0 66 21/18 90.

Charlotte Schwab und Max Herbrechter servieren allen Gästen ein Menü unter dem Motto „Liebe geht durch den Magen“ und beim Essen kommen alle ins Gespräch. Die Kochwerkstatt in der Webergasse in Bad Hersfeld ist Küche und kleines Restaurant in einem, man lernt sich also wirklich kennen.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler bringen jeweils für „Soulkitchen“ eigene Rezepte und Rezeptideen mit. Gemeinsam mit Spitzenköchen kochen und veredeln sie dann die feinen Speisen. Für Vegetarier ist auch etwas dabei. (red/lah)