Bad Hersfelder Festspiele: Schaufenster sollen pink werden

Einzelhandel

+ © Christine Zacharias Pink ist die Farbe der Saison: Zumindest auf den Plakaten, die für die Bad Hersfelder Festspiele werben. © Christine Zacharias

Bad Hersfelds Bürgermeisterin Anke Hofmann ruft die Einzelhändler auf, ihre Schaufenster pink zu gestalten. Der Magistrat hat außerdem darüber diskutiert, das Abo-Theater umzubenennen.

Bad Hersfeld – Pünktlich zum Beginn der Festspiel-Saison in Bad Hersfeld hat Bürgermeisterin Anke Hofmann die Einzelhändler in der Kreisstadt dazu aufgerufen, ihre Schaufenster festlich zu schmücken. Dabei soll nach ihren Vorstellungen die Farbe Pink im Vordergrund stehen – „denn die findet sich ja auch auf den diesjährigen Plakaten, die für die Festspiele werben“, erklärt die Bürgermeisterin im Gespräch mit der HZ.

„Es wäre sehr schön, wenn in diesem Sommer die Festspiele in der ganzen Innenstadt sichtbar werden“, sagt Hofmann und erinnert an ähnliche Aktionen in vergangenen Jahren. Alle Einzelhändler wurden von Anke Hofmann angeschrieben. Die Stadt stellt Festspielplakate, Flyer und ähnliches Werbematerial zu Verfügung. „Die Teilnahme ist natürlich jedem freigestellt“, sagt Hofmann und hofft dennoch auf eine rege Beteiligung.

Bad Hersfelder Abo-Theater soll bald „Lampenfieber“ heißen

Um Theater ging es auch im Magistrat am Montagabend: Dort wurde darüber diskutiert, dass das städtische Abo-Theater in der Stadthalle künftig in „Lampenfieber“ umbenannt werden soll. „Wir wollen uns mit einem pfiffigen Slogan jünger aufstellen“, erklärt die Rathauschefin. Zwar sei auch jetzt schon das Abo-Theater für kurzentschlossene und einmalige Besucher offen. Doch offenbar meinten einige potenzielle Zuschauer, dass ein Theaterbesuch nur mit einem entsprechenden Abonnement möglich sei. Das soll mit dem neuen Namen nun offener gefasst werden.

Bürgermeisterin Anke Hofmann lobte Festspielbilanz

Im Gespräch mit unserer Zeitung äußerte sich die Bürgermeisterin auch zum HZ-Interview mit Festspiel-Intendant Joern Hinkel am Montag. Wie Hinkel betonte auch Hofmann, dass „im Verhältnis zwischen Intendanz und Rathaus nichts knirscht.“ Zugleich lobte sie die Festspielbilanz des Vorjahres: „Es lief relativ gut“, sagte Hofmann, erklärte aber erneut, dass ein endgültiger Abschluss erst dann präsentiert werden könne, wenn alle Rechnungen vorliegen. Deshalb die späte Bekanntgabe.

Die Bedenken, die Intendant Hinkel im HZ-Interview am neuen Zuschnitt des städtischen Fachbereichs für Kultur/Tourismus/Stadtmarketing, dem auch die kaufmännische Geschäftsführung der Festspiele obliegt, geäußert hatte, teilt die Bürgermeisterin nicht: „Ein solches Ressort muss einen guten Unterbau haben und man muss delegieren können.“ Hofmann sieht diese Voraussetzungen im Fachbereich erfüllt. (Kai A. Struthoff)