Bad Hersfelder Festspiele: Tim Al-Windawe spielt Judas in „Jesus Christ Superstar“

Porträt

+ © Kai A. Struthoff Er spielt den Judas in „Jesus Christ Superstar“: Der gebürtige Berlin Tim Al-Windawe vor dem Katharinenturm im Stiftsbezirk. © Kai A. Struthoff

Im Musical „Jesus Christ Superstar“ spielt Tim Al-Windawe die Rolle des Judas. Wir haben mit dem Schauspieler gesprochen.

Bad Hersfeld – Beifall gilt gemeinhin als der schönste Lohn für Schauspieler. Doch Tim Al-Windawe, der zurzeit in der Rolle des Judas im Musical „Jesus Christ Superstar“ brilliert, ist auch offen für Kritik. „Ich will nicht nur Komplimente bekommen“, sagt der gebürtige Berliner. „Ich möchte auch wissen, was den Zuschauern nicht gefällt – und warum.“

Er schätzt den Diskurs mit den Besuchern und freut sich über die „ehrliche Höflichkeit und das echte Interesse“, mit dem den Festspiel-Akteuren in Bad Hersfeld begegnet wird.

Allerdings wäre Tim Al-Windawe beinahe gar nicht als Schauspieler auf der Bühne, sondern als Ingenieur in einem Konstruktionsbüro gelandet. Denn nach dem Abitur hat der 35-Jährige zunächst kurz Physik, später dann Verkehrswesen und auch Maschinenbau studiert. „Aber nach drei Semestern habe ich gemerkt: Das ist nichts meins.“

Denn seine wahre Leidenschaft sind seit frühster Jugend die Musik und das Theater. Schon in der Schule hatte er in einem Musical mitgewirkt und in einem Chor sowie als Sänger in einer Band erste Bühnenerfahrung gesammelt. Als Mitglied im Ensemble des Landesjugendjazzchors Brandenburg tourte er damals sogar durch die USA und Südafrika. Jetzt oder nie denkt Tim Al-Windawe deshalb nach dem Abstecher in die Welt der Technik und bewirbt sich an der renommierten Folkwang-Universität der Künste in Essen.

Dort lernt er auch Gil Mehmert kennen, der Regie-Professor ist und schon oft Musicals in der Stiftsruine inszeniert hat. „Bad Hersfeld ist eines der prestigeträchtigsten Sommerfestivals, jeder Musical-Darsteller möchte hier mal spielen“, weiß Tim Al-Windawe. Trotzdem soll es für ihn einige Jahre dauern, bis es mit dem Engagement in der Stiftsruine klappt.

Stattdessen steht Tim Al-Windawe in Musicals wie „Flashdance“, „West Side Story“, „Cabaret“ und „Hair“ auf der Bühne und spielt auch bereits den Judas in „Jesus Christ Superstar“. Dann wechselt er vom Musical zum Sprechtheater und ist seit mehreren Jahren als festes Ensemblemitglied am Theater in Freiburg tätig, wo er auch lebt. Dennoch möchte er unbedingt wieder in einem Musical spielen – und zwar endlich in Bad Hersfeld.

Ihn reizt die Zusammenarbeit mit Erfolgsregisseur Stefan Huber und mit Melissa King, die im Bereich der Choreografie als „eine ganz große Hausnummer“ gilt. Er habe selten mit so einer empathischen Theaterleitung gearbeitet, wie in Bad Hersfeld. Die Darsteller erhielten viel Unterstützung, würden gut betreut und seien ein echtes Team. Besondern gefällt ihm die Diversität des Ensembles, das so vielschichtig ist, wie es wohl einst auch die Jünger um Jesus gewesen sind.

Tim Al-Windawe hat sich gezielt um die Rolle des Judas in dem Musical beworben, wohlwissend, dass ihm der Part des Jesus, der oft in hohen Falsett-Tonlagen singen muss, stimmlich nicht liege. Auf seine Rolle hat er sich auch inhaltlich gründlich vorbereitet, in der Bibel gelesen und sich mit Sekundärliteratur sowie Dokumentationen beschäftigt. Denn zur Kirche habe er selbst keine persönliche Beziehung, weil er „konfessionsfrei“ aufgewachsen ist.

Über die Frage, ob Judas ein Verräter oder ein wohlmeinender Freund von Jesus war, denkt er lange nach und sagt: „Judas wollte im Grunde nur die Werte von Jesus und seiner Gruppe bewahren und sah zum Schluss keinen anderen Ausweg mehr, als ihn auszuliefern.“ Eben diese Zerrissenheit und Schuldgefühle, die Judas plagen, stellt Tim Al-Windawe in der Bad Hersfelder Inszenierung eindrucksvoll dar.

Sich selbst beschreibt der Schauspieler als „kulturell begierig“. Gerade in diesen sozial und politisch bewegten Zeiten dürfe sich das Theater nicht zu sehr beschränken. Vielmehr plädiert er für „theatrale Offenheit“ und schätzt ein großes und vielschichtiges Angebot an Kunst und Kultur. Deshalb wäre ihm Bad Hersfeld auf die Dauer vermutlich etwas zu klein. Doch einen Musicalsommer lang genieße er das Leben in dieser „süßen, sauberen und freundlichen Stadt.“ (Kai A. Struthoff)