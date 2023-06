Bad Hersfelder Hessentags-Team besuchte Landesfest in Pfungstadt

Von: Laura Hellwig

Teilen

„Pungschder“ Promi: Anke Hofmann und Gunter Grimm © Laura Hellwig

In Pfungstadt findet der Hessentag statt. Letzter Austragungsort vor der Pandemie war Bad Hersfeld. Eine Delegation aus der Festspielstadt besuchte das Landesfest und die HZ war mit dabei.

Pfungstadt – Der Hessentag in Bad Hersfeld liegt nun schon vier Jahre zurück. Anke Hofmann war damals die Hessentagsbeauftragte der Stadt, heute ist sie Bürgermeisterin. Und obwohl schon vier Jahre vergangen sind, ist Bad Hersfeld vielen Menschen im Gedächtnis geblieben. Denn: Bad Hersfeld war die letzte Stadt, die das Landesfest ausgerichtet hat, bevor die Corona-Pandemie dazwischenkam.

Organisatoren verschiedener Institutionen, die Jahr für Jahr an den Vorbereitungen des Hessentags beteiligt sind, haben den letzten Austragungsort in guter Erinnerung. Das wird deutlich, als das einstige Hessentags-Team Anke Hofmann, Erster Stadtrat Gunter Grimm und Markus Heide vom Fachbereich Stadtmarketing am Eröffnungstag des diesjährigen Landesfestes in Pfungstadt zu Besuch sind.

Zwölf Stunden liegen vor der kleinen Reisegruppe, der auch Annika Sauer angehört. Die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung ist im Fachbereich Generationen für die Stiftung Hospital verantwortlich. Sie soll in Pfungstadt eine Spende entgegennehmen, die den Seniorinnen und Senioren, die durch die Stiftung Unterstützung erfahren, zugutekommen soll. Da bietet es sich an, einmal zu schauen, wie die südhessische Kleinstadt das Großprojekt Hessentag bei sich umsetzt. Die eigenen Erfahrungen aus 2019 sind allen noch präsent.

Um 10 Uhr geht es also los, zwei Stunden dauert die Fahrt bis in den Landkreis Darmstadt-Dieburg. Genug Zeit für die Bürgermeisterin, sich inhaltlich auf den Termin im Polizei-Bistro vorzubereiten, Telefonate und das Tagesgeschäft des Rathauses zu führen. Was für einen Hessentag die Osthessen in Pfungstadt erwarten können, wissen sie nicht. Um Ratschläge, Hilfe oder Erfahrungswerte hat man bei den Hersfeldern nicht gebeten.

Parken am Hessentag: Zahlreiche Einweiser warten auf die Gäste

Noch bevor das Auto abgestellt ist, haben alle etwas zu lachen: Auf der grünen Parkfläche vor der Stadt warten rund 30 Einweiser in neongelben Warnwesten auf die Besucher – die ganz offensichtlich noch nicht da sind. Alle paar Zentimeter wird gewinkt, werden Zeichen gegeben. „Dafür sparen sie sich den Shuttle-Service“, erkennt Gunter Grimm schmunzelnd an, der seinerzeit für Sicherheit und Verkehr während des Hessentags verantwortlich war.

Wiedersehen mit Bekannten: Im Zelt „Treffpunkt Hessen“ unterhalten sich Staatskanzlei-Chef Axel Wintermeyer (links), Gunter Grimm und Anke Hofmann. © Laura Hellwig

Dann heißt es zunächst mal: Orientierung verschaffen. Wo gibt es was zum Mittagessen? Wo findet die Spendenübergabe und wo die offizielle Eröffnung statt? Wie sieht der Zeitplan aus? Und wo sind die beliebten Standorte von Bundeswehrzelt, Weindorf und Co.? An den Ständen an der Hessentagsstraße laufen noch Vorbereitungen, viel ist gegen 13 Uhr nicht los.

So einfach wie in Bad Hersfeld – man folgt der Hessentagsstraße und kommt automatisch an allen Stationen vorbei – ist es in Pfungstadt nicht. Bundeswehr-Zelt, Kinderland, HR-Treff, Natur auf der Spur und die Landesausstellung, die jetzt „Treffpunkt Hessen“ heißt, befinden sich auf einer großen, planen Fläche neben der Stadt. Buckelige Schotterwege verbinden die einzelnen Attraktionen. Gerne erinnert man sich da an das schöne Ambiente des Schilde- und Kurparks sowie die von Fachwerk eingerahmten Zelte des Landes Hessen auf dem Bad Hersfelder Marktplatz.

Gestärkt von Spargel, Kartoffeln und Schnitzel kann die Erkundungstour nun so richtig losgehen. Dabei begegnen der Delegation immer wieder Bekannte, mit denen man gemeinsam am Hessentag 2019 gearbeitet hat, sei es bei der Bundeswehr oder im Zelt der Landtagsfraktionen, wo Hofmann und Grimm eine Weile mit Staatskanzlei-Chef Wintermeyer plaudern. Dass die Zusammenarbeit 2019 gut verlaufen ist, ist an den herzlichen Begrüßungen leicht zu erkennen. In verschiedenen Gesprächen erfährt man, dass die Pfungstädter Agenturen beauftragt haben, die die Organisation des Landesfestes übernehmen.

Ministerpräsident Boris Rhein eröffnet Hessentag in Pfungstadt

Spaßiger Ausflug: Anke Hofmann und Laura Hellwig im Duell auf dem Ergometer. © Gunter Grimm/NH

Die kleine Reisegruppe hat Spaß bei ihrem Ausflug. Es werden Glücksräder gedreht, Annika Sauer versucht sich im Basketballspielen und Anke Hofmann tritt gegen die HZ auf dem Fahrrad-Ergometer an. Beim Treten in die Pedale werden kleine Autos angetrieben, die ein Runden-Rennen fahren. Trotz einiger Unfälle auf der kleinen Rennstrecke steigt die HZ als Siegerin vom Fahrrad.

Um 15 Uhr findet die offizielle Eröffnung auf der Rathaus-Bühne vor dem Stadthaus statt. Der Platz hat sich gefüllt, die Sonne scheint mittlerweile mit viel Kraft. Die ersten Worte an die Besucher spricht Hans-Joachim Heist. Bekannt ist er Satire-Fans auch als Gernot Hassknecht aus der „heute show“ oder als Fernsehschauspieler. Heist ist Magistratsmitglied in „Pungschd“ und Hessentagsbotschafter. Nach Heist betreten auch Bürgermeister Patrick Koch und Ministerpräsident Boris Rhein, begleitet von ihren Ehefrauen, sowie Landrat Klaus Peter Schellhaas und das Hessentagspaar Natalie Reining und Simon Schmitz die Bühne.

Hessentag in Pfungstadt: Delegation aus Bad Hersfeld ist zu Besuch Fotostrecke ansehen

Koch erwähnt die besondere Situation für Pfungstadt, die erste Hessentagsstadt nach der Pandemie zu sein: „Wir konnten nirgends üben, deshalb ist vielleicht manches etwas anders.“ Vor genau 50 Jahren fand hier schon einmal das Landesfest statt. Dieses Mal rechnet man mit mehr als dreimal so vielen Besuchern, etwa mit 600 000. Der Bad Hersfelder Hessentag zählte 862 000 Gäste.

Vor der Martinskirche, die auf dem Weg zu dem etwas weiter entfernten Platz der Polizei liegt, läuft die Gruppe Imke Leipold, Pfarrerin aus Bad Hersfeld, über den Weg. Sie und Dieter Dersch sind in ihrer Funktion als Hessentagsbeauftragte der Landeskirche in Nordhessen in Pfungstadt, um ihre Kollegen vor Ort zu unterstützen.

Offizielle Eröffnung: Auf der Rathaus-Bühne begrüßen Ministerpräsident Boris Rhein (zweiter von links), Bürgermeister Patrick Koch (vorne) Landrat Klaus Peter Schellhaas (fünfter von links) sowie das Hessentagspaar die Besucher. © Laura Hellwig

Als Nächstes auf der Agenda: die Spendenübergabe. Sichtlich berührt ist Annika Sauer, als sie die Spende entgegennimmt. „Ich freue mich sehr, dass Anke Hofmann sich für die Stiftung Hospital als Empfängerin der Spende entschieden hat. Damit werden die Senioren in Bad Hersfeld und die Arbeit der Stiftung wertgeschätzt“, sagt Sauer.

Bevor es wieder auf die Autobahn und gen Osthessen geht, darf ein Abstecher im Weindorf nicht fehlen. Einige Beschicker, die erst kürzlich auf dem Bad Hersfelder Weinfest abgebaut haben, stehen nun wieder in der Carlo-Mierendorff-Anlage. Die Begeisterung für die Festspielstadt hängt einigen noch nach, etwa Rico Ried, der nun auch in Pfungstadt seine Flammkuchen verkauft. Auch Hans-Joachim Heist und Axel Wintermeyer hat es noch einmal hierher verschlagen. Eine gute Gelegenheit, um noch einmal persönlich Tschüss zu sagen.

Das Fazit? „Jeder Hessentag ist anders, aber er ist immer einen Besuch wert“, sagt Gunter Grimm und Anke Hofmann pflichtet ihm bei.

(Laura Hellwig)