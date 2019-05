Bad Hersfelder Marktplatz schon am 6. und 8. Mai gesperrt

Das Bad Hersfelder Ordnungsamt macht den Marktplatz dicht. Grund sind Vorbereitungen für den Hessentag.

Schon vor der Sperrung des Marktplatzes für den Hessentag ab 12. Mai sind in der kommenden Woche Sperrungen notwendig. Das teilt der Fachbereich Ordnungsdienste der Stadt Bad Hersfeld mit. Am Montag, 6. Mai, wird ab 6 Uhr die Parkreihe 6 an der Feuergrube ganztägig abgesperrt.

Grund sind Vorbereitungen für die Landesausstellung des Hessentages. Der restliche Marktplatz ist als Parkfläche regulär geöffnet. Am Mittwoch, 8. Mai, finden auf dem gesamten Marktplatz ab morgens Abräumarbeiten statt. Die Sperrung des Platzes wird ab Dienstagabend bis etwa Mittwochmittag andauern. Schilder werden auf die Sperrungen hinweisen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Stadt bittet um Verständnis.

