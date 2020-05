Aufregung im Zug: Junge fährt allein nach Fulda - Ein Fremder hilft

Ein Junge stieg in Bad Hersfeld ohne seinen Vater in die Cantusbahn. Sie wollten zusammen über Fulda nach Lauterbach fahren. Ein Fahrgast bemerkte den Fehler.

Bad Hersfeld / Fulda - Aufregung für einen Vater und dessen Sohn am Wochenende: Ein achtjähriger Junge aus Lauterbach (Vogelsbergkreis) wurde am Sonntagnachmittag (24.05.2020) im Bahnhof Bad Hersfeld in der Region Kassel, beim Einsteigen in eine Cantus-Bahn, versehentlich von seinem Vater getrennt. Der Zug fuhr ab - der Vater stand noch auf dem Bahnsteig.

Junge steigt in Bad Hersfeld in Cantus-Bahn: Vater schafft es nicht rechtzeitig

Was war passiert? Der Junge stieg mit seinem Rad in das bereits stark gefüllte Fahrradabteil der Canzts-Bahn. Der Vater, der deswegen auf eine andere Tür ausweichen wollte, kam allerdings zu spät. Die Türen schlossen und die Cantus-Bahn fuhr ab in Richtung Fulda. Ein Fahrgast im Zug, der den Vorfall mitbekam, kümmerte sich um den Achtjährigen, der nun alleine im Zug saß.

Wiedersehen in Fulda: Junge fuhr allein von Bad Hersfeld mit der Cantus-Bahn

Der Vater informierte sofort die Bundespolizei und fuhr wenig später mit dem nächsten Zug hinterher. Beamte des Bundespolizeireviers Fulda hatten den Achtjährigen am Bahnsteig bereits erwartet und bis zur Ankunft des Vaters in Obhut genommen. Im Bahnhof Fulda konnte dieser seinen Sprössling von den Bundespolizisten in Empfang nehmen. Den Heimweg nach Lauterbach konnten beide dann gemeinsam fortsetzen.

Von Jens Döll

Kinder alleine im Zug: Weitere Fälle aus der Region Kassel

Eine Elfjährige saß im September 2019 ungewollt allein in einem Zug von Fulda bis nach Neuhof - die Polizei brachte sie zur Mutter zurück. Eine Mutter aus Rotenburg war nach einem Familienausflug mit ihrer elfjährigen Tochter im Fuldaer Bahnhof aus dem Zug gestiegen. Doch dann bemerkte die Tochter, dass sie ihre Trinkflasche im Abteil des Regionalexpresses vergessen hatte. Um sie schnell zu holen, stieg das Mädchen kurzentschlossen wieder ein.

Ein fünf Monate alter Säugling ist von Stadtallendorf (Kreis Marburg-Biedenkopf) allein mit einem Regionalzug* nach Kassel gefahren. Die 19-jährige Mutter des Babys wollte eigentlich gemeinsam mit ihrer Tochter mit dem Zug von Stadtallendorf nach Kassel fahren. Nach Angaben des Sprechers der Bundespolizeiinspektion Kassel, stellte die Frau ihr Baby samt dem Kinderwagen in den Zug und ging dann noch einmal zurück auf den Bahnsteig.

