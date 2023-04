NVV warnt: Bahnstreik trifft Regionalverkehr in Hersfeld-Rotenburg massiv

Von: Thomas Klemm

Teilen

Auf massive Beeinträchtigungen auch im Regionalverkehr müssen sich Bahnkunden am heutigen Freitag durch den bundesweiten Warnstreik einstellen. © Daniel Göbel

Massive Störungen drohen Zugreisenden am Freitag, 21. April. Ein Warnstreikt wird wohl auch den Regionalverkehr in Hersfeld-Rotenburg weitestgehend zum Erliegen bringen.

Hersfeld-Rotenburg – Von 3 Uhr nachts bis 11 Uhr soll nach Willen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ein bundesweiter Warnstreik durchgezogen werden. Zu Zugausfällen und Verspätungen wird es dadurch den ganzen Tag über kommen.„Fahrgäste im gesamten NVV-Gebiet müssen sich auf Ausfälle von Regionalzügen und Regiotrams einstellen. Möglicherweise kommt der gesamte Zugverkehr zum Erliegen.“ Das teilte der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) mit. Bereits in der Nacht auf Freitag sei mit vereinzelten Zugausfällen zu rechnen.

Regionalzüge (also RB- und RE-Linien) sind voraussichtlich massiv von den Auswirkungen des Streiks betroffen. „Fahrgäste, die beispielsweise von den Bahnhöfen in Bad Hersfeld, Bebra oder Rotenburg mit dem Regionalzug fahren möchten, zum Beispiel in Richtung Kassel oder Fulda, müssen sich darauf einstellen, dass der Zugverkehr weitgehend zum Erliegen kommt“, macht Judith Féaux de Lacroix, stellvertretende Pressesprecherin des Nordhessischen Verkehrsverbunds, deutlich. „Auch kann es noch nach dem Ende des Streiks zu Verspätungen im Zugverkehr kommen. Mit einer Normalisierung des Betriebs ist erst am Freitagnachmittag zu rechnen.“

Als mögliche Alternative zu ausfallenden Regionalzügen könnten Fahrgäste im Kreis Hersfeld-Rotenburg teilweise Verbindungen mit Bussen nutzen, allerdings oft mit Umstieg und längeren Fahrzeiten. Weitere Informationen dazu gibt es in der NVV-Fahrplanauskunft auf nvv.de oder in der NVV-App. „Dort müssen in den Optionen alle Schienenverkehrsmittel abgewählt werden, damit diese Bus-Verbindungen angezeigt werden“, weist die Pressesprecherin des Verkehrsverbunds auf Informationsmöglichkeiten für die Fahrgäste hin.

Gewerkschaften fordern 12 Prozent, mindestens aber 650 Euro mehr im Monat

Nach dem ganztägigen Warnstreik vor drei Wochen, auch hier in der Region, steht bei der Bahn damit die nächste Arbeitsniederlegung im Zugverkehr mit Ausfällen und Verspätungen auf dem Programm.

Betroffen seien sämtliche Bahnbetriebe, in denen im laufenden Tarifstreit verhandelt wird, heißt es. Alle EVG-Mitglieder bei der Deutschen Bahn und in weiteren rund 50 Bus- und Bahnunternehmen seien zum Arbeitskampf aufgerufen.

Die Eisenbahner-Gewerkschaft fordert 12 Prozent, mindestens aber 650 Euro mehr im Monat. Unterstützt wird die EVG in ihrer Tarifforderung von der Gewerkschaft Verdi. (Thomas Klemm)