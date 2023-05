Bad Hersfeld: Vollsperrung am Kreisel am Stadtring ab Montag

Bauarbeiten an der Europablume

+ © Grafik: HNA Sperrung am Stadtring Bad Hersfeld: So verlaufen die Umleitungen © Grafik: HNA

Die Bauarbeiten am Kreisel „Europablume“ am Bad Hersfelder Stadtring beginnen am Montag. Es gibt verschiedene Umleitungen.

Aktualisiert am 11. Mai, 9:15 Uhr: Wie die Stadt Bad Hersfeld am Donnerstagmorgen mitteilt, verzögern sich die Bauarbeiten am Kreisel Uffhäuser Straße/Meisebacher Straße/Lappenlied um eine Woche. Neuer Starttermin soll Montag, 22. Mai, sein. Grund seien Mehrarbeiten der eingesetzten Firma an anderen Baustellen.

10. Mai, 17 Uhr: Bad Hersfeld – Mit erheblichen Verkehrsbehinderungen ist ab kommendem Montag, 15. Mai, in Bad Hersfeld zu rechnen. Wie die Kreisstadt in einer Mitteilung kommuniziert, wird dann die Fahrbahn im Bereich des Kreisels Uffhäuser Straße/Meisebacher Straße/Lappenlied erneuert. Auch der Abwasserbetrieb wird Arbeiten ausführen. Dabei sollen Schachtsanierungsarbeiten vorgenommen werden.

Der gesamte Fahrbahnoberbau in den Fahrspuren zeigt erhebliche Verdrückungen und Rissbildungen. Dieser ist als nicht mehr verkehrssicher einzustufen. Daher ist eine Erneuerung der Fahrspuren vorgesehen.

Um die Bauzeit so kurz wie möglich zu halten und die Ausbauqualität zu erhöhen, wird die bauausführende Firma Räuber Bauunternehmen GmbH die Maßnahme unter einer Vollsperrung ausführen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 23. Juni an.

+ Vieles neu: Die Lichtskulptur Europablume bleibt von den Straßenarbeiten verschont. Die Bepflanzung dagegen wird durch die städtische Gartenkolonne erneuert. © Meik Ebert

Überfahrten über Gehwege werden hergestellt

Aufgrund der Vollsperrung des Kreisels wird der Verkehr aus Richtung der Simon-Haune-Straße nach der Agentur für Arbeit über die Uffhäuser Straße um den Marktplatz herum und dann wieder über die Uffhäuser Straße in Gegenrichtung zum Alten Kirchweg und zur Wehneberger Straße geführt. Dazu werden Überfahrten über die Gehweganlagen hergestellt.

Hierbei ist ein gleichzeitiges Ein- und Ausfahren in die Uffhäuser Straße für Fahrzeuge nur bis zu einem Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen möglich. Der Einmündungsbereich zur Straße Lappenlied wird gesperrt. Der Verkehr zum Frauenberg wird über die Meisebacher Straße/Mönchesweg und umgekehrt umgeleitet. Weiterhin besteht die Möglichkeit, aus Richtung Wehneberger Straße den Frauenberg über den Alten Kirchweg anzufahren.

Die Auswirkungen der Vollsperrung auf den Busverkehr

Die Linienbusse der Linie 1 Frauenberg fahren stadtauswärts von der Breitenstraße über die Reichsstraße, den Schillerplatz, die Dippelstraße und den Alten Kirchweg. Dann über die Ersatzhaltestellen Grüner Weg und Georg-August-Möller-Straße zur Haltestelle Falkenblick.

Die Haltestellen Hainstraße, Südtor, Uffhäuser Straße, Lappenlied Friedhof, Lappenlied und Schwingstock in Richtung Falkenblick können nicht angefahren werden. Stadteinwärts fahren die Busse nach der Haltestelle Eisteich über die Simon-Haune-Straße, die Ersatzhaltestelle Uffhäuser Straße (an der Simon-Haune-Straße, gegenüber der Fröbelschule), den Neumarkt zur Breitenstraße.

Die Haltestellen Uffhäuser Straße, Marktplatz, Dippelstraße, Benno-Schilde-Platz und Stadthaus können auf dieser Route bis auf Weiteres nicht angefahren werden.

Die Linienbusse der Linie 4 Heenes können stadteinwärts die Haltestellen Marktplatz und Dippelstraße nicht anfahren

Weil die Baumaßnahme an der Fahrbahn des Kreisels Uffhäuser Straße aufgrund der Schäden dringend erforderlich ist und zuverlässig vor den Festspielen erledigt sein muss, sind störende Eingriffe in den laufenden Verkehr leider unausweichlich.

Private Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende im Bereich des Marktplatzes und dessen Umfeld werden von der Stadt noch durch eine Postwurfsendung weitergehend informiert. Für die eintretenden Beeinträchtigungen bittet die Stadtverwaltung um Verständnis. (red/rey)